En fazla atama sınıf öğretmenliğinde

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 1 milyon 197 bin lira cezaİzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 1 milyon 197 bin lira ceza#Gemi
Son dakika: İngilterede Ozan Tufanı için özel analiz Türk Pogba Mesut Özil, Ozanı İngilizlere anlattı Eşi Rojin Haspolat...Son dakika: İngiltere'de Ozan Tufan'ı için özel analiz! 'Türk Pogba!' Mesut Özil, Ozan'ı İngilizlere anlattı! Eşi Rojin Haspolat...#Ozan Tufan
Yeni Warzone etkinliğindeki Redacted silahlar nedirYeni Warzone etkinliğindeki Redacted silahlar nedir#Warzone
Prof. Dr. Hülya Nutkuya son vedaProf. Dr. Hülya Nutku'ya son veda#İzmir
ABD, 3500 yıllık Rüya Tabletini Iraka iade ediyorABD, 3500 yıllık Rüya Tableti'ni Irak'a iade ediyor#ABD
İngiltere Başbakanı: Kritik bir dönüm noktasına yaklaşıyoruzİngiltere Başbakanı: Kritik bir dönüm noktasına yaklaşıyoruz#Boris Johnson
Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Deppe pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değilizUğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!#Johnny Depp
Önümüzdeki hafta Meclise sunulacak Vergi kanunlarına ilişkin düzenlemeÖnümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak! Vergi kanunlarına ilişkin düzenleme#Vergi Mükellefleri
THY ve Finnair arasında ortak uçuş anlaşmasıTHY ve Finnair arasında ortak uçuş anlaşması#THY
Ünlüler hayatlarının en zor deneyimini anlattı: Beni taciz edenin bebeğine annelik yapamazdımÜnlüler hayatlarının en zor deneyimini anlattı: Beni taciz edenin bebeğine annelik yapamazdım#Kürtaj Yasası
HABERLEREğitim Haberleri

En fazla atama sınıf öğretmenliğinde

#Milli Eğitim Bakanlığı#Öğretmen Ataması#15 Bin
En fazla atama sınıf öğretmenliğinde

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı.

Haberin Devamı

15 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru ve atama duyurusu Milli Eğitim Bakanlığının http://personel.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlandı. Öğretmen alımı branş ve kontenjan dağılımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı.

Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu.

Bunun yanı sıra öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için kontenjan verildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamalarda ihtiyaçlar doğrultusunda temel eğitim alanına öncelik verileceğini vurgulamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Eğitim Bakanlığı#Öğretmen Ataması#15 Bin