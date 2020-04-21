En çok şimdi ihtiyaçları var

KORONAVİRÜS salgınından en fazla etkilenen lösemili çocuklar ve aileleri oldu. Olası bir virüs tehdidine karşı birçok lösemi ailesi evlerine kapandı. Normalde LÖSEV’e yardım eden bazı aileler bile yardım talep etmeye başladı. Hayırseverler tarafından iletilen bağışları ihtiyaç sahibi kanser hastalarına ulaştırmak için yoğun çalışmalarına devam eden LÖSEV, hijyen kolisinden kuru gıda ve et ürünleri desteklerine kadar koli gönderimlerine aralıksız devam ediyor. LÖSEV çalışanları tarafından titizlikle hazırlanan koliler ihtiyaç sahibi kanser hastalarının evlerine kadar ulaştırılıyor.

RAMAZANDA BİZE DESTEK OLUN

Salgın tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde bağışçıların desteklerini hız kesmeden iletmeyi sürdüren LÖSEV kadroları, dönüşümlü çalışmanın yanı sıra, ek hijyen kurallarını da titizlikle uyguluyor. Hastaların her zaman yanında olduklarını anlatan LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, yaklaşan ramazan ayını hatırlatarak bağışçılara şu çağrıda bulundu: “Mevcut zorlukların üzerine koronavirüs salgını ve daha da ağırlaşan ekonomik zorluklar eklendi. Biz ailelerimizin her zaman yanındayız. Bize güvenen ailelerimizin yanında olmak zorundayız, o yüzden bu zor dönemde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Siz de bizim yanımızda olun.”