En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları Nelerdir? (100 Kelime)

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Genel anlamda İngilizce dünya üzerinde en çok kullanılmakta olan dünya dili olmasına karşın oldukça da zor bir dil olmaktadır. Gerek konuşma işlemi gerek anlama ve günlük hayat kullanımı olarak adlandırılan hayat İngilizcesi oldukça zordur. Lakin bu dilde bulunan en yaygın kelimeleri ezberleyerek genel olarak oldukça temel ihtiyaçlarınızı anlatabilir ve genel hatları ile karşınızdakinin ne söylediğini anlayabilirsiniz. Bu oldukça önemli olan kelimeler ise aşağıda bulunan listedeki gibi sıralanabilmektedir;

En Yaygın Olarak Kullanılan İngilizce Kelimeler

A: (Alalade)bir

About : Onun hakkında,çevresi

All : Tüm,Bütün

Also : Da,Ayrıca

People: İnsanlar

Say: Söylemek

See : Görmek

She : (Kadın) O

So : Öyleyse, Böylece

Some: Biraz

Take: Görütmek, Almak, Çekmek

Do: Etmek, Yapmak

Even: Bile

Find: Bulmak

First: En baş, İlk

For: Çünkü, İçin

From: Dan, Den

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Get: Edinmek, Elde etmek, Ulaşmak

Give: Vermek

Go: Gitmek işlemi

But : Ama, Fakat

By : Yanında, Tarafından, İle

Can : Ebilmek

Come : Gelme

Could : Ebilirdi, Edebilir

Day: Herhangi bir gün

Have : Sahiplenme, Sahip olmak

He: (Erkek) o

Her : onu, onun(kadın)

Here : Burda

Him : (Erkek) Onun

His: (Erkek) Onun

How : nasıl

I : (Özne) Ben

İf : Eğer

Like : Hoşlanmak,Gibi

Look : Görünmek

Make : Etmek

Man : (Erkek) Adam

Many : Çoğul

Me: Bana, Beni

More : Çok, Daha

My: Benim

New: Eski olmayan( Yeni)

No : Hayır

Not : Olumsuzluk eki (Değil)

Now: Şu an, Şimdi

Of : -In,-İn

With: Birlikte

Would : erdi

Year : yıl

You: sen

Your : senin

On : Üstünde

One : Bi

Only: Yalnız, Sadece

Or: Ya da, veya

Other: Diğer

Our: bizim

Out: Dışarda, Dışarı

Tell: Söylemek

Than:- Kıyasla, E göre

And : Ve

As : Gibi,İçin

At: -Da,-De

Be : Olmak

Because : Çünkü

That : (Uzaktaki) O

The: Yeri/ belli bir objeyi /kişiyi tanımlamak için kullanılır

Their: onların

Them : onlara,onları

Then: o zaman, ondan sonra

There : orada

These : (Yakın)Bunlar

They: onlar

Thing : şey

Think : düşünmek

This : (Yakın) Bu

Those : (Uzak) Onlar

Time: Süre

To : -e,-a

Two : iki

İn : İçinde

İnto : İçine

İt : Onu,O(Hayvan. Cansız Varlık)

İts : onun (Hayvan. Cansız Varlık)

Just : Sadece, Henüz

Know : Bilmek

Up : yukarı

Use : kullanmak

Very: çok

Want : istemek

Way : yol

We : biz

Well: iyi

What : ne

When: ne zaman

Which : hangi

Who: kim

Will : -Acak,-ecek eki