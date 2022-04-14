En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları Nelerdir? (100 Kelime)

Genel anlamda İngilizce dünya üzerinde en çok kullanılmakta olan dünya dili olmasına karşın oldukça da zor bir dil olmaktadır. Gerek konuşma işlemi gerek anlama ve günlük hayat kullanımı olarak adlandırılan hayat İngilizcesi oldukça zordur. Lakin bu dilde bulunan en yaygın kelimeleri ezberleyerek genel olarak oldukça temel ihtiyaçlarınızı anlatabilir ve genel hatları ile karşınızdakinin ne söylediğini anlayabilirsiniz. Bu oldukça önemli olan kelimeler ise aşağıda bulunan listedeki gibi sıralanabilmektedir;
En Yaygın Olarak Kullanılan İngilizce Kelimeler
A: (Alalade)bir
About : Onun hakkında,çevresi
All : Tüm,Bütün
Also : Da,Ayrıca
People: İnsanlar
Say: Söylemek
See : Görmek
She : (Kadın) O
So : Öyleyse, Böylece
Some: Biraz
Take: Görütmek, Almak, Çekmek
Do: Etmek, Yapmak
Even: Bile
Find: Bulmak
First: En baş, İlk
For: Çünkü, İçin
From: Dan, Den
Get: Edinmek, Elde etmek, Ulaşmak
Give: Vermek
Go: Gitmek işlemi
But : Ama, Fakat
By : Yanında, Tarafından, İle
Can : Ebilmek
Come : Gelme
Could : Ebilirdi, Edebilir
Day: Herhangi bir gün
Have : Sahiplenme, Sahip olmak
He: (Erkek) o
Her : onu, onun(kadın)
Here : Burda
Him : (Erkek) Onun
His: (Erkek) Onun
How : nasıl
I : (Özne) Ben
İf : Eğer
Like : Hoşlanmak,Gibi
Look : Görünmek
Make : Etmek
Man : (Erkek) Adam
Many : Çoğul
Me: Bana, Beni
More : Çok, Daha
My: Benim
New: Eski olmayan( Yeni)
No : Hayır
Not : Olumsuzluk eki (Değil)
Now: Şu an, Şimdi
Of : -In,-İn
With: Birlikte
Would : erdi
Year : yıl
You: sen
Your : senin
On : Üstünde
One : Bi
Only: Yalnız, Sadece
Or: Ya da, veya
Other: Diğer
Our: bizim
Out: Dışarda, Dışarı
Tell: Söylemek
Than:- Kıyasla, E göre
And : Ve
As : Gibi,İçin
At: -Da,-De
Be : Olmak
Because : Çünkü
That : (Uzaktaki) O
The: Yeri/ belli bir objeyi /kişiyi tanımlamak için kullanılır
Their: onların
Them : onlara,onları
Then: o zaman, ondan sonra
There : orada
These : (Yakın)Bunlar
They: onlar
Thing : şey
Think : düşünmek
This : (Yakın) Bu
Those : (Uzak) Onlar
Time: Süre
To : -e,-a
Two : iki
İn : İçinde
İnto : İçine
İt : Onu,O(Hayvan. Cansız Varlık)
İts : onun (Hayvan. Cansız Varlık)
Just : Sadece, Henüz
Know : Bilmek
Up : yukarı
Use : kullanmak
Very: çok
Want : istemek
Way : yol
We : biz
Well: iyi
What : ne
When: ne zaman
Which : hangi
Who: kim
Will : -Acak,-ecek eki