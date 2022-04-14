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En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları Nelerdir? (100 Kelime)

En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları Nelerdir (100 Kelime)

İngilizcedeki en yaygın 100 kelimenin aşağıdaki listesi, İngilizce bilmeyenler için bir kaynak olarak kullanılabilir. Bu kelimeler en yaygın kelimeler olduğu için Sadece bu kelimeleri ve nasıl telaffuz edileceğini bilmekle kalmayıp, onları doğru hecelediğinizden de emin olmalısınız. Yaygın kelime yazım hataları, daha sonra öğreneceğiniz kelimeler Yazım hatanızdan daha ciddi olacaktır. İşte, İngilizcede en yaygın kullanılan 100 kelimeyi sizler için derledik.

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 Genel anlamda İngilizce dünya üzerinde en çok kullanılmakta olan dünya dili olmasına karşın oldukça da zor bir dil olmaktadır. Gerek konuşma işlemi gerek anlama ve günlük hayat kullanımı olarak adlandırılan hayat İngilizcesi oldukça zordur. Lakin bu dilde bulunan en yaygın kelimeleri ezberleyerek genel olarak oldukça temel ihtiyaçlarınızı anlatabilir ve genel hatları ile karşınızdakinin ne söylediğini anlayabilirsiniz. Bu oldukça önemli olan kelimeler ise aşağıda bulunan listedeki gibi sıralanabilmektedir; 

 En Yaygın Olarak Kullanılan İngilizce Kelimeler 

A: (Alalade)bir

 

About : Onun hakkında,çevresi

 

All : Tüm,Bütün

 

Also : Da,Ayrıca

 

People: İnsanlar

 

Say: Söylemek

 

See : Görmek

 

She : (Kadın) O

 

So : Öyleyse, Böylece

 

Some: Biraz

 

Take: Görütmek, Almak, Çekmek

 

Do: Etmek, Yapmak

 

Even: Bile

 

Find: Bulmak

 

First: En baş, İlk

 

For: Çünkü, İçin

 

From: Dan, Den

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Get: Edinmek, Elde etmek, Ulaşmak

 

Give: Vermek

 

Go: Gitmek işlemi

 

But : Ama, Fakat

 

By : Yanında, Tarafından, İle

 

Can : Ebilmek

 

Come : Gelme

 

Could : Ebilirdi, Edebilir

 

Day: Herhangi bir gün

 

Have : Sahiplenme, Sahip olmak

 

He: (Erkek) o

 

Her : onu, onun(kadın)

 

Here : Burda

 

Him : (Erkek) Onun

 

His: (Erkek) Onun

 

How : nasıl

 

I : (Özne) Ben

 

İf : Eğer

 

Like : Hoşlanmak,Gibi

 

Look : Görünmek

 

Make : Etmek

 

Man : (Erkek) Adam

 

Many : Çoğul

 

Me: Bana, Beni

 

More : Çok, Daha

 

My: Benim

 

New: Eski olmayan( Yeni)

 

No : Hayır

 

Not : Olumsuzluk eki (Değil)

 

Now: Şu an, Şimdi

 

Of : -In,-İn

 

With: Birlikte

 

Would : erdi

 

Year : yıl

 

You: sen

 

Your : senin

 

On : Üstünde

 

One : Bi

 

Only: Yalnız, Sadece

 

Or: Ya da, veya

 

Other: Diğer

 

Our: bizim

 

Out: Dışarda, Dışarı

 

Tell: Söylemek

 

Than:- Kıyasla, E göre

 

And : Ve

 

As : Gibi,İçin

 

At: -Da,-De

 

Be : Olmak

 

Because : Çünkü

 

That : (Uzaktaki) O

 

The: Yeri/ belli bir objeyi /kişiyi tanımlamak için kullanılır

 

Their: onların

 

Them : onlara,onları

 

Then: o zaman, ondan sonra

 

There : orada

 

These : (Yakın)Bunlar

 

They: onlar

 

Thing : şey

 

Think : düşünmek

 

This : (Yakın) Bu

 

Those : (Uzak) Onlar

 

Time: Süre

 

To : -e,-a

 

Two : iki

 

İn : İçinde

 

İnto : İçine

 

İt : Onu,O(Hayvan. Cansız Varlık)

 

İts : onun (Hayvan. Cansız Varlık)

 

Just : Sadece, Henüz

 

Know : Bilmek

 

Up : yukarı

 

Use : kullanmak

 

Very: çok

 

Want : istemek

 

Way : yol

 

We : biz

 

Well: iyi

 

What : ne

 

When: ne zaman

 

Which : hangi

 

Who: kim

 

Will : -Acak,-ecek eki

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