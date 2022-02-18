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En çok kazanç sağlayan 3 meslek lisesi

#Milli Eğitim Bakanlığı #İstanbul#Ankara
En çok kazanç sağlayan 3 meslek lisesi

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki eğitimde 2022 yılı Ocak ayı döner sermaye gelirlerini, 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 209 artırarak 101 milyon 307 bin liraya çıkarttı. Bakanlık’tan yapılan açıklamada Ocak ayında en çok kazanç sağlayan üç meslek lisesinin İstanbul, Ankara ve Gaziantep’te bulunduğu belirtildi.

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2020 yılında meslek liselerinde üretimden elde edilen gelir, 503 milyon 197 bin 847 lira olarak gerçekleşti. Mesleki eğitim kurumları, 2021 yılında bir önceki yıla göre gelirini yüzde 131 artırarak 1 milyar 162 milyon 574 bin 527 liraya ulaştı. 2022’nin ilk ayında da yükseliş devam ediyor.

1,5 MİLYAR LİRA GELİR HEDEFLENİYOR
Mesleki eğitimin üretim ve istihdamla ilişkisini güçlendirmek için pek çok adım atıldığını belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu çalışmalardan birinin de döner sermaye kapsamında yapılan üretim kapasitesinin artırılması olduğunu hatırlattı. Bakan Özer, üretim gelirlerine ilişkin şu verileri paylaştı:

“Döner sermaye kapsamında yapılan üretimden elde edilen gelir, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 131 artarak 1 milyar 162 milyon liraya yükseldi. 2022 yılında hedefimiz, 1,5 milyar liralık üretim ve hizmet sunumu kapasitesine ulaşmak. 2022 yılının ilk ayı sonuçları, bu hedefe de kolay bir şekilde ulaşacağımızı gösteriyor. 2022 yılı Ocak ayı gelirler toplamı, 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 209 artarak 101 milyon 307 bin liraya yükseldi.”

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EN FAZLA GELİR İSTANBUL, ANKARA VE GAZİANTEP’TEN
2022 yılının ilk ayında üretimden en fazla gelir sağlayan ilk üç ilin sırasıyla İstanbul, Ankara ve Gaziantep olduğunu belirten Özer şunları söyledi: “2022 yılı Ocak ayında mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının yaptıkları üretimlerden İstanbul 11,6 milyon lira, Ankara 8,5 milyon lira ve Gaziantep 5,1 milyon liralık gelir elde etti.”

ALTINDAĞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ TÜRKİYE BİRİNCİSİ
Okullar bazında yapılan üretim sıralamasında 2 milyon 567 bin liralık üretimle Ankara Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci olurken İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2 milyon liralık üretimle ikinci ve Gaziantep Şehitkamil Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 1,9 milyon liralık üretimle üçüncü oldu.

Bakan Mahmut Özer, 2021'de bu süreci başarıyla yürüten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne, tüm il müdürlerine, okul yöneticileriyle öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

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#Milli Eğitim Bakanlığı#İstanbul#Ankara

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