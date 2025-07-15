En çok derece yapan zorlanacak

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LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarına göre tüm soruları doğru yanıtlayan 719 öğrenci 500 tam puan alarak birinci oldu. LGS puanına göre tercih yapacak adaylar için Anadolu liselerinde 63 bin 730, fen liselerinde 39 bin 420, Anadolu imam hatip liselerinde 44 bin 94, sosyal bilimler liselerinde 9 bin 360, Anadolu mesleki ve teknik liselerinde 44 bin 801 olmak üzere toplam 201 bin 405 kontenjan bulunuyor.

YÜZDE 2’DEKİLER DİKKAT

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, tercih sürecinde adayları bu yıl nelerin beklediğini şöyle anlattı: “Bu yıl tercihlerde en çok derece yapanlar zorlanacak. Sınav sonucunda 719 birinci çıktığı için doğal olarak onların bir kısmı geçtiğimiz yıl 2 ve 3’üncü olanların gittiği okullara yerleşmek zorunda kalacak. 2 ve 3’üncüler de 4 ve 5’incilerin gittiklerine gidecek ve bu böyle domino etkisi yaratarak okulların dilimlerini sıkıştıracak. Diğer yandan özellikle yüzde 2 ve 3’lük dilimdeki öğrenciler çok dikkatli seçimler yapmalı. Yüzde 5 ile 15 arasında olanlar kendi yüzdelik dilimlerine yakın okullar tercih ederek buralara yerleşebilir. 15 ve sonrası ise oldukça rahat yerleşebilecek.

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En üst dilimdeki ilk 3 okul olan İstanbul Erkek, Galatasaray ve Kabataş Erkek Lisesi çok yüksek ihtimalle tam puanlı öğrencilerle kontenjanını dolduracak. Dilimlere baktığımızda yüzde 0.01’de 719 öğrenci var bu grup yüzde 0.08’e kadarki kısmı dolduruyor. Haliyle ikinci kategorideki okullar yüzde 0.08’lik dilimden öğrenci almaya başlayacak. Geçen sene bu ikinci kategori diye tabir ettiğim okullar, yüzde 0.11’lik dilimden öğrenci alıyordu.

ALT DİLİMDE SÜRPRİZ YOK

Bu yıl alt dilimlerdeki öğrenciler için büyük bir sürpriz yaşanmadı hatta oradaki öğrenciler, geçen seneye göre kötü puanlarla daha iyi yüzdelik dilimlere girebildi. Bu nedenle düşük yüzdelik dilimden öğrenci alan okullar geçen seneye benzer bir şekilde bu yılı kapatabilir.

LİSTEYİ SAĞLAMA ALIN

Adaylar tercih listesini hazırlarken üst dilimlerde istedikleri okulları yazsınlar ama listenin sonunu sağlama alsınlar. Yani yüzde 2’lik bir öğrenci yüzde 5’lik, yüzde 5’lik olan yüzde 9’luk ve yüzde 15’lik öğrenci yüzde 25’lik okula kadar tercih listesini oluştursun. Listede özellikle alt sıralar oldukça önemli. Ayrıca tercihlerini istek sırasına göre yapmayı unutmasınlar.”