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En çok bilinen Mezoptamya uygarlıkları ve medeniyetleri nelerdir? Mezopotamya uygarlıklarının ortak özellikleri

#En Çok Bilinen Mezoptamya Uygarlıkları Ve Medeniyetleri Nelerdir?#Özellikleri#Tarih
En çok bilinen Mezoptamya uygarlıkları ve medeniyetleri nelerdir Mezopotamya uygarlıklarının ortak özellikleri

Dünya'da medeniyetin ilk başlangıcı olarak bilinen Mezopotamya bölgesinde pek çok uygarlık yaşamıştır. Mezopotamya uygarlıkları ile ilgili günümüzde dahi halen daha araştırmalar devam etmektedir. Mezopotamya bölgesinde bu uygarlıkların bırakmış olduğu bir takım eserler de günümüzde görülebilmektedir. Peki, en çok bilinen Mezopotamya uygarlıkları ve medeniyetleri nelerdir? Mezopotamya uygarlıklarının belirgin özellikleri nelerdir tüm detayları ile derledik.

 

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Bilinen toplam 7 tane Mezopotamya uygarlıkları yer almaktadır. Mezopotamya uygarlıkları tarihin en önemli uygarlıklarından bir tanesi olarak bilinmektedir. Mezopotamya uygarlıklarının bir takım ortak özellikleri yer almaktadır.

En Çok Bilinen Mezopotamya Uygarlıkları ve Medeniyetleri Nelerdir?

1) Hititler

En çok bilinen Mezopotamya uygarlıklarının başında Hititler yer almaktadır. Hititler aynı zamanda Etiler olarak da bilinmektedir. Tunç çağında yaşamış olan bir uygarlık olan Hititler Anadolu'da pek çok eser ortaya koymuşlardır. Anadolu'da da devlet kurmuş olan bir uygarlıktır. Milattan önce 1600 yıllarda yaşamış olan Hititler Mezopotamya'da ortaya çıkmış daha sonra İç Anadolu'da devlet kurmuşlardır. İç Anadolu'da Hatti beyliklerini ele geçirmişlerdir. Kurmuş oldukları devletin başkenti de Hattuşaş'dır. Hititler Yukarı Mezopotamya'da genişlemiş ve burada bir süper güç devlet halini almışlardır. Anadolu'da da ortaya çıkarmış olduğu devletler ile birlikte Hititçe dilini ortaya koymuşladır. Bu dillerin yanı sıra aynı zamanda Sümerce ve Akadca yazılar da yer alıyor.

2) Lidyalılar

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Mezopotamya uyarlıkları arasında en popülerlerinden bir tanesidir. Lidyalılar Anadolu'da devlet kurmayı başarmış olan uyarlıklardandır. Anadolu'nun batısında kurmuş oldukları devleti Gediz ve Menderes ırmaklarına kadar genişletmişlerdir. Antik çağda yaşamış olan Lidyalılar devletinde yaşanan halklara Lidyalılar denilmiştir. Hint Avrupa kökenli bir halk olan Lidyalılar Anadolu'nun en eski uygarlıkları arasındadır. Anadolu'ya Hititlerden ve Frigyalılardan sonra gelen Lidyalılar bir dönemde bu halkların himayesi altında yaşamışlardır. Konuştukları dilde Hititler ile benzerlik göstermektedir. Lidyalılar parayı bulan uygarlık olarak bilinmektedir. Anadolu'da ortaya çıkmış olan Frigyalıların yıkılması ile birlikte Giges önderliğinde bağımsız bir devlet kurmuşlardır.

3) Persler

10. yüzyılda ortaya çıkmış olan bir Mezopotamya halkı olarak bilinmektedir. Hint Avrupa kökenli bir halk olan Persler Güney Asya'da da yaşamışlardır. Güney Asya'da yaşamış olan Zerdüşt halk olarak bilinmektedir. Persler kendi kültürleri ile Anadolu'ya oldukça fazla eser bırakmışlardır. Persler daha sonra Müslüman olmuş olan bir halktır. Yaşadığı bölgelerde oldukça fazla Müslüman halk yaşadıktan sonra bu kültürden etkilenmiş ve Müslüman olmuşlardır.

4) Sümerler

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Sümerler milattan önce 4000 ila 2000 yılları arasında yaşamış olan bir halktır. Sümerler Güney Mezopotamya'da yaşamışlardır. Medeniyetin beşiği olarak bilinen bölgede yaşayan Sümerler Mezopotamya'ya pek çok eser bırakmışlardır. Sümerler dünyanın en eski uygarlıklarından bir tanesi olarak bilinmektedir. Mezopotamya'da ortaya çıkmış olan eserlerde payları bulunmaktadır.

5) Akadlar

Akadlar Mezopotamya uygarlıkları arasındadır. Akad imparatorluğu kurmuş olan bir halktır. Kökenleri Sami olan bir halk olan Akadlar milattan önce 2350 ve 2150 arasında varlık göstermiş bir ilk çağ uygarlığıdır. Akadlar Arap ırklarından bir tanesidir. Mezopotamya'da Güney merkez kesiminde bulunmaktadır.

6) Asurlular

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Asurlular Asurya devletini kurmuş olan bir Mezopotamya uygarlığıdır. Milattan önce 2025 ve 612 yılları arasında yaşamışlardır. Sami halklarından bir tanesi olan Asurlular antik çağda yaşamışlardır. Asurlular ilk kez Kuzey Irak'ta ve Dicle kıyısında yaşamışlardır.

Mezopotamya Uygarlıklarının Ortak Özellikleri

- Verimli topraklarda yaşamışlardır.

- İklim koşullarının iyi olduğu yerlerde yaşamışlardır.

- Fırat ve Dicle nehri arasında var olmuşlardır.

- Yaşamış oldukları bölgede önemli yol ve ticaret bölgeleri yer almaktadırlar.

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- Medeniyetin beşiğinde var olmuşlardır.

 

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#En Çok Bilinen Mezoptamya Uygarlıkları Ve Medeniyetleri Nelerdir?#Özellikleri#Tarih

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