‘En büyük öğretmenler odası’nda çay

Bakan Selçuk, Twitter hesabından 81 ilden din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeniyle online buluştuğunu belirterek, şu sözleri paylaştı: “Ülkenin en büyük öğretmenler odasında birlikte çay içmek, eksikleri not edip proje üretmek gibiydi. Okullarımızda yüz yüze buluşmayı diledik. Çocuklarımıza emek verenler var olsun.”