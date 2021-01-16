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‘En büyük öğretmenler odası’nda çay
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, din kültürü ve ahlak bilgisi (DKAB) öğretmenleriyle sosyal medyada bir araya geldi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından 81 ilden din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeniyle online buluştuğunu belirterek, şu sözleri paylaştı: “Ülkenin en büyük öğretmenler odasında birlikte çay içmek, eksikleri not edip proje üretmek gibiydi. Okullarımızda yüz yüze buluşmayı diledik. Çocuklarımıza emek verenler var olsun.”
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