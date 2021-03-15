En büyük hedeflerimizden biri öğrencilerimizi değişen dünyaya hazırlamak

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden (İTÜ) mezun olan her bir birey, dünyanın neresine giderse gitsin, İTÜ’lü olmanın farkını ve ayrıcalığını kesinlikle yaşıyor. Bizler, yönetim olarak bunun altyapısını iyileştirmek için özveriyle çalışıyoruz.

ÖĞRENCİLER MOTİVASYONLARINI YÜKSEK TUTMALI

Daha önce hiç deneyimlemediğimiz bir pandemi sürecini hep birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla, 2020-2021 akademik yılına yeni başlayan üniversiteli gençlerimizin uzaktan eğitime yönelik özellikle motivasyonlarını yüksek tutmaları gerekiyor. Uzaktan eğitimin birçok avantajı olduğu gibi birtakım dezavantajları da olabiliyor. Bilhassa, derslerin çevrimiçi ortamda gerçekleşmesi nedeniyle, öğrencilerimiz kendilerini üniversite ve fakülte ortamını solumak ve deneyimlemek anlamında eksik hissedebilir. Bu olağanüstü koşulların önümüzdeki dönemlerde geçeceğini düşünerek, öğrencilerimiz kendi iç disiplinlerini sağlamaya dikkat ederek motivasyonlarını sürekli yüksek tutabilirler. Uzaktan eğitim döneminde öncelikli tavsiyem; imkânları dahilinde çevrimiçi olarak derslere devam etmeleri. Bu sayede çalışmalarının verimliliği de önemli ölçüde artacaktır.

ZAMAN ÇİZELGELERİ YAPMAK PLANLI OLMALARINI SAĞLAYACAKTIR

Öğrencilerin planlı olmaları, onların sürece kolayca adapte olmalarını sağlar. Ders programlarını günlük ve haftalık çizelgelere dökmeleri, zaman planlaması açısından onlara epey bir kolaylık sağlayacağı gibi, ders dışındaki zamanlarının da çok verimli şekilde kullanılmasına yardımcı olur. Ders dışı aktiviteler, özellikle öğrencilik dönemlerinde en az dersler kadar önemli. Bu yüzden, öğrencilerimizin yeni sanatsal uğraşlar ve hobiler edinmesi, kitap okuması, müzik dinlemesi, film izlemesinin yanında açık havada yürüyüş ve spor yapması, aileleriyle vakit geçirmesi de yaşadığımız günlerin daha verimli geçirilmesi adına tavsiye edebileceğim aktiviteler arasında.

PROF. DR. İSMAİL KOYUNCU KİMDİR?

1974’te babasının vazifesi dolayısıyla bulunduğu Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi Ziyaret köyünde dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini memleketi Antalya’da tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde 1990 yılında başladığı lisans eğitimini, 1995 yılında bölüm ikincisi olarak bitirdi. Aynı bölümde, 1997 yılında yüksek lisans ve 2002 yılında doktora eğitimini tamamladı. 2004 yılında doçent ve 2010 yılında profesör oldu. Halen, İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde profesör olarak görev yapıyor. Ayrıca, 2019 yılından bu yana, Michigan Devlet Üniversitesi (ABD) İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü kadrosunda misafir profesör olarak ders veriyor. Yabancı dil olarak İngilizcesi çok iyi seviyede olup akıcı iletişim becerisine sahip olan Prof. Dr. İsmail Koyuncu, evli ve buru kız ve ikisi erkek olmak üzere üç çocuk babasıdır.