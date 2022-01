En başarılı öğrenci topluluğu seçildiler

Haberin Devamı

Teknolojinin ilerlemesi için çalışan, 150 ülkede 426 bini aşkın üyesiyle tüm dünyada 1.430'dan fazla öğrenci topluluğuyla çalışmalarını sürdüren IEEE, (The Institute of Electrical and Electronics Engineers/Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) her yıl teknoloji alanında yaptıkları çalışmalarla en başarılı öğrenci topluluğunu seçiyor.

2020-2021 akademik yılındaki çalışmalarıyla Beykent Üniversitesi IEEE Öğrenci Topluluğu, 3’üncü kez ‘Örnek Öğrenci Topluluğu Ödülü’nün (IEEE Region 8 Exemplary Student Branch) kazananı oldu. 2019’dan yılından bu yana sürdürdüğü teknik projelerle Beykent Üniversitesi, ayrıca IEEE Power & Energy Society (PES) Yüksek Performansı Öğrenci Topluluğu ödülünün de sahibi oldu.