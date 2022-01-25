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En başarılı öğrenci topluluğu seçildiler

#IEEE#Beykent Üniversitesi#Örnek Öğrenci Topluluğu Ödülü
En başarılı öğrenci topluluğu seçildiler

Beykent Üniversitesi IEEE Öğrenci Topluluğu, 3’üncü kez ‘Örnek Öğrenci Topluluğu Ödülü’ne layık görüldü.

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Teknolojinin ilerlemesi için çalışan, 150 ülkede 426 bini aşkın üyesiyle tüm dünyada 1.430'dan fazla öğrenci topluluğuyla çalışmalarını sürdüren IEEE, (The Institute of Electrical and Electronics Engineers/Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) her yıl teknoloji alanında yaptıkları çalışmalarla en başarılı öğrenci topluluğunu seçiyor.

2020-2021 akademik yılındaki çalışmalarıyla Beykent Üniversitesi IEEE Öğrenci Topluluğu, 3’üncü kez ‘Örnek Öğrenci Topluluğu Ödülü’nün (IEEE Region 8 Exemplary Student Branch) kazananı oldu. 2019’dan yılından bu yana sürdürdüğü teknik projelerle Beykent Üniversitesi, ayrıca IEEE Power & Energy Society (PES) Yüksek Performansı Öğrenci Topluluğu ödülünün de sahibi oldu.

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#IEEE#Beykent Üniversitesi#Örnek Öğrenci Topluluğu Ödülü

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