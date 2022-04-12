Emzirme teknikleri nelerdir? En doğru emzirme tekniği

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Yapılan bilimsel çalışmalar bebeklerin anne sütü ile beslenmesinin sayısız faydaları olduğunu ortaya koymuştur.

Emzirme Teknikleri Nelerdir?

Yakın geçmişteki hatalı anlayıştan dönülmüş ve anne adayları bebeklerini emzirmeleri konusunda teşvik edilir olmuştur. Hem anne için hem de bebek için emzirmenin sayısız faydası bulunmaktadır. Bu faydalar, uzun süren bilimsel çalışmalar neticesinde ortaya konulmuştur. Hem anne hem de bebek açısından emzirmenin bazı yararlarını şu şekilde açıklamak olanaklıdır:

Emzirme, daha ilk etapta anne ile bebek arasında yoğun bir bağ kurulmasını sağlar.

Emzirme esnasındaki ten teması bebeğin kendini rahat ve güvende hissetmesini sağlar.

Bebekte gaz ve beslenme sonrası kusma olayları, idrar yolu enfeksiyonları daha az ve hatta hiç görülmez.

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Bebeğin kakası daha yumuşaktır ve kabızlık sorunu ender görülür. İshal gibi rahatsızlıklar da daha az ortaya çıkar. Solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatışlar daha seyrek görülür.

Yapılan bilimsel çalışmalar emzirilen bebeklerin ileriki yaşlarda kalp damar hastalıklarına, astım ve egzamaya yakalanma olasılıklarının çok düşük olduğunu göstermiştir.

Aynı şekilde ileriki yaşlarda obezite ve diş çürüğü gibi sorunlar çok ender görülmektedir.

Bebeğin emzirilmesinin anne sağlığı bakımından da sayısız faydaları bulunmaktadır. Bunlardan belki de en önemlisi emzirmenin annede oksitosin hormonu salgılanmasına sebep olmasıdır. Oksitosin hormonu sevgi hormonudur ve süt salgılanması mesajını gönderir. Emzirdikçe annenin sütü artar. Anne ile bebek arasındaki sevgi bağı bu sayede kuvvetlenir.

Emziren annenin kemikleri güçlenir ve ileriki yaşlarda kemik kırığı ve osteoporoz riski azalır.

Emzirmek, annenin rahim ve yumurtalık kanserine, diyabete yakalanma riskini de düşürmektedir. Rahim küçülür ve eski haline döner.

Hem bebek hem de anne bakımından sayısız yararı bulunan emzirmek konusunda en fazla merak edilen konu ise doğru bir emzirmenin nasıl olması gerektiğidir. Anne sütünde bebeğin gereksinim duyduğu her türlü karbonhidrat, protein, mineral, sıvı, vitamin ve yağ gibi maddeler bulunur. Doğru bir şekilde emzirilen bebek doyacaktır ve rahat bir uyku uyuyacaktır.

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Doyan ve yeterli uyku uyuyan bebeğin gelişimi de daha sorunsuz ve arzu edilen seviyede olacaktır. Bu nedenle emzirme tekniklerini bilmek ve bebeği doğru şekilde emzirmek önemlidir. Emzirme sırasında anne ile bebek arasında kurulan sevgi ve tensel bağın kıymeti ise hiçbir şey ile karşılaştırılamaz derecede kıymetlidir. Emzirme tekniklerini başlıklar itibariyle şu 4 ana başlıkta sıralamak mümkündür:

Yatarak Emzirme Pozisyonu: Sezeryan doğumlarda ve gece emzirmelerinde tercih edilen bir emzirme tekniğidir. Her ikisi de yatar şekilde ve yatakta bulunurlar.

Koltuk Altı Pozisyonu: Çanta pozisyonu da denilen bu emzirme tekniğini genellikle ikiz bebek anneleri tercih ederler. Bebeğin pozisyonu koltuk altına alınan çantayı andırır.

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Ters Kucaklama Pozisyonu: Bebek emme güçlüğü çekiyorsa bu pozisyon önerilir. Çünkü anne emen bebeğin başını desteklemektedir.

Kucaklama Pozisyonu: En fazla tercih edilen bu pozisyonda bebek emmek için boyun kaslarını kullanır.

En Doğru Emzirme Tekniği

Uzmanların ifadesine göre "en doğru emzirme tekniği" diye bir genelleme yapılamaz. Her anne ve bebek için en uygun pozisyon en doğru emzirme tekniğidir. Bunu da henüz bebek doğduğu andan itibaren deneyerek tespit etmek olanaklıdır.