Emrine amade ne demek, ne anlama gelir? Emrine amade kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Halk arasında taşıdığı anlamı ile beraber Emrine amade kelime grubu çok fazla değerlendirilir. Günümüzde ise anlamını bilmeyen birçok kişi bunu internet üzerinden öğrenmeye çalışmaktadır. Herhangi bir emir üzerinden taşıdığı anlam ile kullanılan bir sözcük grubu olduğuna söylemek mümkün.

Emrine Amade Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Söylenecek şeyi yapmaya hazır olmak emrine amade anlamına gelmektedir. Yani herhangi bir kişi ya da kişilerin emir ya da isteklerini yerine getirmek için hazır olmak biçiminde anlatılır. Bir kişi istek veya emir bulunduğu vakit, karşıdaki kişi ise Emrine amade olduğunu söyler. Yani istenen ya da emir verilen durumları yapacağına dair bir söz vermiş olur.

Emrine Amade Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı vakit Emrine amade kelime grubu, ’söylenecek şeyi yapmaya hazır olmak’ biçiminde ifade edilir. Özellikle taşımış olduğu bu anlamı itibarıyla önemli bir yere sahip olduğunu söylemek mümkün. Halk arasında günümüzde en çok değerlendirilen ve anlamı üzerinden önemli olan kelime grupları içerisinde yer alır. Bir istek ya da emir karşısında karşılık olarak söylenen bir sözcüktür.