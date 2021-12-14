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Empoze etmek ne demek, ne anlama gelir? Empoze etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#Empoze Etmek#TDK#Kelime
Empoze etmek ne demek, ne anlama gelir Empoze etmek bitişik mi yazılır ayrı mı TDK sözlük anlamı

Antik Roma döneminden bu yana kullanılmakta olan empoze kelimesi imposer sözcüğünden türetilmiştir. İmposer, zorlamak ve dayatmak anlamına gelirken, empoze etmek, bir şeyi zorla kabul ettirmeye çalışmak ve aşılamak anlamına gelir. Bu kelime tahakküm altına almak ve baskı yapmak manasında da kullanılır. Empoze Etmek ne demek, ne anlama gelir? Empoze Etmek bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile sizler için derledik.

Haberin Devamı

 Empoze Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Aşılamak 2- Dayatmak 3- Zorunlu Kılmak 4- Zerk Etmek 5- Emrivaki Yapmak

 6- Tazyik Etmek 7- Mecbur Kılmak 8- İcbar Etmek 9- Zor Kullanmak

 Empoze Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

6. yüzyılda literatüre giren empoze etmek kelimesi, bir fikri ya da teklifi karşı tarafa zorla kabul ettirmek anlamına gelir.

 Empoze Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

 Türkçe dil bilgisi kurallarına göre iki sesli harf aynı hecede yer alamaz. Empoze kelimesi ''e'' harfi ile bittiği için Etmek fiiliyle bitişik değil ayrı yazılması gerekir.

 Empoze Etmek - Doğru Kullanım

 Empoze etmek - Yanlış Kullanım

 Empoze Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Bir gün, bize empoze etmeye çalıştığı fikirlerin ne kadar yanlış olduğunu kendisi de fark edecek.

 2- Adolf Hitler, Almanların diğer ırklardan üstün olduğunu herkese empoze etmeye çalıştı.

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#Empoze Etmek#TDK#Kelime

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