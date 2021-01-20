Empedans nedir? Empedans nasıl hesaplanır

Bir devrenin alternatif akımına karşı olan direnç empedans olarak bilinmektedir. Empedansı doğru şekilde hesaplayabilmek için birçok farklı değişkeni bilmek gerekir. Bunlar içerisinde direnç değerleri, akım güçleri, hız ve yön açısından nasıl değişim gösterildiğine bağlı olarak hesaplama sağlanır. Bu doğrultuda değişen miktarlar üzerinden tüm bobin ve kapasitörlerin empedansını bilinmesi gerekir. Böylece matematiksel bir formül kullanılmak suretiyle, empedans hesaplaması yapılabilmektedir.

Empedans Nedir?

Genel olarak bir devre içerisinde alternatif akıma karşı oluşan direnç empedans olarak bilinir. Ohm cinsinden gösterilir ve bu sembol üzerinden ele alınmak suretiyle hesaplama gerçekleştirilir. Empedans aynı zamanda, ‘Z’ sembolü ile gösterilir. Böylece herhangi bir elektrik devresinin ya da bileşenin empedansını ölçmek mümkün hale gelir.

Böylece elde edilen sonuç ile beraber, devrenin elektron akışına karşı ne kadar direnç gösterdiği anlaşılır. Yani devrenin bir nevi gücü tespit edilir ve test üzerinden ortaya çıkarılır. Bu sebepten dolayı empedans üzerinden ölçüm yapılması, elektrik ve elektronik yapıları açısından devre konusunda büyük bir öneme sahiptir.

Empedans Nasıl Hesaplanır?

Empedans hesaplaması yapılabilmesi için öncelikle belli başlı bazı unsurlar sırasıyla gerçekleşmelidir. Özellikle hangi reaktans hesaplaması yapılacağını bilmek gerekir. Reaktans ise sadece AC (Alternatif akım) devrelerinde geçerlidir. Bu doğrultuda XL ile Xc reaktans türleri bulunur. Bunlardan biri endüktif reaktans (XL) ve bir diğeri ise kapasitif reaktans (Xc) biçiminde ifade edilmektedir. Bu doğrultuda yalnızca seri bağlı empedans ile beraber herhangi bir devrede bulunan empedansa bağlı olarak formüller ele alınır.

Böylece empedans üzerinden reaktans ile beraber direnç ölçümü gerçekleştirir. Tabii burada öncelikle dilenci gözden geçirmek ve reaktans değerlerini ortaya çıkarmak gerekir. Böylece yapılacak olan formül ile beraber, herhangi bir devrenin içerisindeki direnç ortaya çıkarılır. Bu da devrelerin hazırlanması ve kullanımı açısından büyük bir öneme sahiptir. Yani böylece devreler kullanım alanına göre direnç miktarı açısından sağlamlık testine girmiş olur. Bu konuda yapılara bağlı olarak farklı hesaplamalar yapılır.

- Endüktif reaktans hesaplaması

- Kapasitif reaktans hesaplaması

- Toplam empedans hesaplaması

Bu şekilde daha birçok farklı unsur süreç içerisinde yer alır ve empedans hesaplaması yapılır.