Emojilerin anlamları 2021 - En çok kullanılan emojilerin anlamı

En çok kullanılan emojilerin anlamlarını bilmem mesajlaşma uygulamalarını sık kullananlar için oldukça öncelikli olmaktadır.
Emojilerin Anlamları 2021
2021 yılında kullanılan emojiler ve anlamları şöyledir;
Gülümseyen emoji; güzel bir durumda gülümseme ifad eder.
Ağlayan emoji; üzgün ve ağlamaklı olduğu ifade eder.
Gözlerinde iki kalp olan emoji; karşıdakini çok sevdiğini ve sevinç ifade etmektedir.
Elleri selamlamış emoji; sevgi gösteren emojidir.
Ağzı bantlanmış emoji; sinirli olduğunun ve küfürlü konuşabilecek durumda olmayı ifade etmektedir.
Kahkaha emojisi; gülmekten yorulur hale gelmeyi ifade etmektedir.
Terlemiş gülen emoji; beklentilerin gerçekleştiğini ifade eden yorulmaya değdi anlamına gelen bir ifadedir.
En Çok Kullanılan Emojilerin Anlamları
En çok kullanılan emojilerin anlamları şöyledir;
Kalp emojisi; sevgi ve aşkı ifade eder.
Gülen yüz üzerinde gözlerde kalp emojisi; çok sevinmeyi ve sevgiyi ifade etmektedir.
Uyku emojisi; uyku halini ifade etmektedir.
Kızgınlık emojisi; durumun çok sinirlendirir olduğunu göstermektedir.
Utanç emojisi; utanmaktan kırmızı olunan durumları ifade etmek için kullanılır.
Kızarmış yüz emojisi; sıcak havadan dolayı yanmak çok sıcak olduğunu ifade etmektedir.
Ukala gülen yüz emojisi; ukala bir durum olduğunu ve herşeyin farkında olmayı ifade etmektedir.
Yüzünü çarpıtan emoji; utanç duyma hissini ifade etmektedir.
Gözlerinde çarpı işareti olan emoji; tembelliği ifade etmektedir.
Donmuş ve korkmuş emoji; korku hissetmeyi ifade eden bir emojidir.
Kusan emoji; yapılan esprilerin kötü olduğu ifade etmektedir.
Çok ağlayan emoji; çok üzgün olduğunu göstermek için kullanılan bir emojidir.
Gözlerinde mavi yıldız olan emoji; çok beğenilen durumlarda kullanılan bir emojidir.
Kafası patlayan emoji; şaşkınlık ve heyecan verici durumlarda kullanılabilen bir emojidir.
Parti veren surat emojisi; çok sevindirici ve müjdeli bir haberde kullanılan bir emojidir.
Koruyucu maskeli emoji; mikroplardan korunmak anlatılmak için kullanılmaktadır.