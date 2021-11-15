Emojilerin anlamları 2021 - En çok kullanılan emojilerin anlamı

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En çok kullanılan emojilerin anlamlarını bilmem mesajlaşma uygulamalarını sık kullananlar için oldukça öncelikli olmaktadır.

Emojilerin Anlamları 2021

2021 yılında kullanılan emojiler ve anlamları şöyledir;

Gülümseyen emoji; güzel bir durumda gülümseme ifad eder.

Ağlayan emoji; üzgün ve ağlamaklı olduğu ifade eder.

Gözlerinde iki kalp olan emoji; karşıdakini çok sevdiğini ve sevinç ifade etmektedir.

Elleri selamlamış emoji; sevgi gösteren emojidir.

Ağzı bantlanmış emoji; sinirli olduğunun ve küfürlü konuşabilecek durumda olmayı ifade etmektedir.

Kahkaha emojisi; gülmekten yorulur hale gelmeyi ifade etmektedir.

Terlemiş gülen emoji; beklentilerin gerçekleştiğini ifade eden yorulmaya değdi anlamına gelen bir ifadedir.

En Çok Kullanılan Emojilerin Anlamları

En çok kullanılan emojilerin anlamları şöyledir;

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Kalp emojisi; sevgi ve aşkı ifade eder.

Gülen yüz üzerinde gözlerde kalp emojisi; çok sevinmeyi ve sevgiyi ifade etmektedir.

Uyku emojisi; uyku halini ifade etmektedir.

Kızgınlık emojisi; durumun çok sinirlendirir olduğunu göstermektedir.

Utanç emojisi; utanmaktan kırmızı olunan durumları ifade etmek için kullanılır.

Kızarmış yüz emojisi; sıcak havadan dolayı yanmak çok sıcak olduğunu ifade etmektedir.

Ukala gülen yüz emojisi; ukala bir durum olduğunu ve herşeyin farkında olmayı ifade etmektedir.

Yüzünü çarpıtan emoji; utanç duyma hissini ifade etmektedir.

Gözlerinde çarpı işareti olan emoji; tembelliği ifade etmektedir.

Donmuş ve korkmuş emoji; korku hissetmeyi ifade eden bir emojidir.

Kusan emoji; yapılan esprilerin kötü olduğu ifade etmektedir.

Çok ağlayan emoji; çok üzgün olduğunu göstermek için kullanılan bir emojidir.

Gözlerinde mavi yıldız olan emoji; çok beğenilen durumlarda kullanılan bir emojidir.

Kafası patlayan emoji; şaşkınlık ve heyecan verici durumlarda kullanılabilen bir emojidir.

Parti veren surat emojisi; çok sevindirici ve müjdeli bir haberde kullanılan bir emojidir.

Koruyucu maskeli emoji; mikroplardan korunmak anlatılmak için kullanılmaktadır.

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