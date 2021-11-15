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Emojilerin anlamları 2021 - En çok kullanılan emojilerin anlamı

Emojilerin anlamları 2021 - En çok kullanılan emojilerin anlamı

Gündelik hayatta mesajlaşma uygulamalarında kullanılan emojilerin anlamlarını bilerek kullanmak ve karşı tarafa bu şekilde kısaltma yaparak emoji göndermek çok önemli olmaktadır. Çünkü kullanılan emojinin özelliğini bilerek ve anlamını araştırarak kullanmak yanlış anlamaları önlemek için gereklidir. Emojilerin 2021 yılında anlamları ve en çok kullanılan emojilerin anlamları nelerdir hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

 

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 En çok kullanılan emojilerin anlamlarını bilmem mesajlaşma uygulamalarını sık kullananlar için oldukça öncelikli olmaktadır. 

 Emojilerin Anlamları 2021 

 2021 yılında kullanılan emojiler ve anlamları şöyledir;

 Gülümseyen emoji; güzel bir durumda gülümseme ifad eder.

 Ağlayan emoji; üzgün ve ağlamaklı olduğu ifade eder.

 Gözlerinde iki kalp olan emoji; karşıdakini çok sevdiğini ve sevinç ifade etmektedir.

 Elleri selamlamış emoji; sevgi gösteren emojidir.

 Ağzı bantlanmış emoji; sinirli olduğunun ve küfürlü konuşabilecek durumda olmayı ifade etmektedir.

 Kahkaha emojisi; gülmekten yorulur hale gelmeyi ifade etmektedir.

 Terlemiş gülen emoji; beklentilerin gerçekleştiğini ifade eden yorulmaya değdi anlamına gelen bir ifadedir. 

 En Çok Kullanılan Emojilerin Anlamları 

 En çok kullanılan emojilerin anlamları şöyledir;

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 Kalp emojisi; sevgi ve aşkı ifade eder.

 Gülen yüz üzerinde gözlerde kalp emojisi; çok sevinmeyi ve sevgiyi ifade etmektedir.

 Uyku emojisi; uyku halini ifade etmektedir.

 Kızgınlık emojisi; durumun çok sinirlendirir olduğunu göstermektedir.

 Utanç emojisi; utanmaktan kırmızı olunan durumları ifade etmek için kullanılır.

 Kızarmış yüz emojisi; sıcak havadan dolayı yanmak çok sıcak olduğunu ifade etmektedir.

 Ukala gülen yüz emojisi; ukala bir durum olduğunu ve herşeyin farkında olmayı ifade etmektedir.

 Yüzünü çarpıtan emoji; utanç duyma hissini ifade etmektedir.

 Gözlerinde çarpı işareti olan emoji; tembelliği ifade etmektedir.

 Donmuş ve korkmuş emoji; korku hissetmeyi ifade eden bir emojidir.

 Kusan emoji; yapılan esprilerin kötü olduğu ifade etmektedir.

 Çok ağlayan emoji; çok üzgün olduğunu göstermek için kullanılan bir emojidir.

 Gözlerinde mavi yıldız olan emoji; çok beğenilen durumlarda kullanılan bir emojidir.

 Kafası patlayan emoji; şaşkınlık ve heyecan verici durumlarda kullanılabilen bir emojidir.

 Parti veren surat emojisi; çok sevindirici ve müjdeli bir haberde kullanılan bir emojidir.

 Koruyucu maskeli emoji; mikroplardan korunmak anlatılmak için kullanılmaktadır.

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