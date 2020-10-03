Emoji nedir? Emoji anlamları nelerdir? En iyi ve en çok kullanılan emojiler

Emojiler, duygu ve düşüncelerin en yalın ve kısa şekilde karşı tarafa iletilmesinde aracı oluyorlar. 1990’lı yıllarda Japonya’da ilk defa kullanılmaya başlanmıştır. Emoji kelimesi de aynen Japonlardan dilimize geçmiştir.

Emoji Akımı Nedir?

Duygu ve düşüncelerin kelimeler yerine simgelerle anlatılmasına emoji akımı deniliyor. Türkçeye Japoncadan geçmiştir. Emoji kelimesinde "e" resim, “moji” ise karakter anlamına geliyor. Türkçede fikir belirten işaret, simge olarak kullanılıyor.

Emoji, özellikle yazışmalarda etkin şekilde kullanılıyor. Her türlü duygu ve düşünceyi tasvir eden emoji simgesi bulunuyor. Bunların anlamlarını bilirseniz doğru yorumlayabilir ve kullanabilirsiniz.

Emoji Akımı Kurucusu ve Öncüleri Kimdir?

Tarihte ilk olarak emojiyi kullanan kişi Slovakyalı bir avukattır. 1635 yılında Jan Ladislaides isimli avukat bir hukuk dosyasının içinde "gülen yüz" emojisi kullanmış.

1990’lı yıllarda cep telefonları yaygınlaşmaya başlayınca pazarlama stratejisi olarak Japonya’da kullanılmaya başlanmış. 1998-1999 yılları arasında ilk kez Shigetaka Kurita tarafından oluşturulan emojiler akıllı cihazlarda kullanılan ilk emojiler olarak kayıtlara geçmiş.

Emoji Akımı Özellikleri

Sözlü iletişimin yerini yazılı iletişim almasıyla birlikte emojilerin önemi daha da ortaya çıktı. İletişimin daha hızlı, renkli ve eğlenceli olmasını sağlamaları yanı sıra duygu ve düşüncelerini yansıtmada kifayetsiz kalanların kurtarıcısı oldular.

Emojiler günlük konuşmalarla birlikte gönül işlerinde de etkin rol oynuyorlar. Birbirinden eğlenceli emojiler sayesinde duygularını daha hızlı ve doğru şekilde iletebiliyorlar.

Her türlü duygu ve düşünceyi yansıtan, karakter ve meslek belirten emojiler bulunuyor. Sadece bunların ne anlama geldiğini iyi bilmelisiniz. Beğeni, hoşnutsuzluk, sevinç, hüzünlü, sinirli gibi emoji örnekleriyle duygularınızı yansıtabilirsiniz.

Emoji Akımı Sanatçıları

Emojilerin popüler olması sayesinde birçok grafik tasarımcı ve reklam şirketi yeni emojiler üretmeye başladılar. Japon ara yüz tasarımcısı olan Shigetaka Kurita, bu konuda ilk olma özelliğini taşıyor. Apple şirketi de kendi cihazlarında kullanmak üzere emoji tasarımcısı Angela Guzman’ı kullanıyor.

Yeni dünya düzeni içinde Walsh reklam şirketinin kurucusu olan Jessica Walsh yeni emoji akımının sanatçılarındandır.

Emoji Akımı Eserleri

Emojiler; surat-insan, hayvan-doğa, gıda, aktivite-spor, seyahat-yerler, obje, semboller kategorilerine ayrılıyorlar. En çok kullanılan emojileri ve anlamlarını şöyledir;

Sırıtan emoji; En fazla kullanılan emojidir. Mutluluk saçar ve her şekilde kullanılır.

Göz kırpan emoji; Biraz coşkun, yaramaz bir tiple göz kırpan bir emojidir.

Gözlerle gülen emoji; Sevinç ifadesinden yanakları kızarmış, mutluluğu, hoşnutluk, huzuru ve şükranı temsil ediyor.

Mutlu, kurnaz tipli emoji; Hafif kalplilik ve dertsizlik temsil ediyor.