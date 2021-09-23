Emniyet müdürü nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Emniyet müdürü olma şartları ve maaşları

Haberin Devamı

Emniyet müdür komiser yardımcısı rütbesinin en üst rütbelerinden bir tanesidir. Emniyet müdürü olmak için belirli bir hizmet dönemi geçirilmiş olması gerekir.

Emniyet Müdürü Nedir?

Emniyet müdürü polislik rütbelerinden bir tanesidir. Emniyet müdürü polisliğini birinci sınıf rütbesidir. Polislikte en üst rütbeye emniyet müdürü denilmektedir. Emniyet müdürlüğünün de dereceleri bulunmaktadır. Öncelikle emniyet müdürü olmak isteyen bir kişi komiser yardımcılığı ile birlikte başlaması gerekmektedir.

Emniyet Müdürü Ne İş Yapar?

Emniyet müdürü bulunduğu lokasyonun emniyetinden sorumludur. Emniyet müdürü yurt içinde bütün genel asayişi ve iç düzeni sağlamak ile mükelleftir. Bir takım görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Öncelikle yapması gereken ise huzur ortamının ve barış ortamının tesisidir. Suçların daha yaşanmadan önüne geçilmesi ve suça yönelebilecek her türlü faaliyeti önceden tespit etmek ve buna yönelik olarak da emirler vermektir. Emniyet müdürü bir şehrin asayişinden tamamı ile sorumludur. Şehir için çok önemli emniyet mensubudur.

Emniyet Müdürü Nasıl Olunur?

Haberin Devamı

Emniyet müdürü polisliğin en üst zirve rütbesidir. Emniyet müdürü olmak için belirli bir eğitimden geçmek gerekir. Kademe kademe ilerleyerek emniyet müdürü olmak mümkündür. Emniyet müdürü olmak için ilk olarak yıllık mesleki değerlendirme puanlarında en az 3.5 puan almış olmanız gerekiyor. Daha sonra da meslek hayatı boyunca ciddi bir soruşturma içerisinden geçmemek veya herhangi bir şekilde meslek hayatında ceza almış olmamak gerekiyor. Emniyet müdürlüğü için yapılan sınav hem sözlü hem de yazılıdır. Sözlü ve yazılı sınavdan da başarılı bir şekilde ayrılmış olmanız gerekmektedir. Emniyet müdürlüğü için spor mülakatı da yer almakta olup spor mülakatlarını başarılı bir şekilde geçerek emniyet müdürlüğü kadrosuna dahil olabilirsiniz.

Emniyet Müdürü Olma Şartları Nelerdir?

- Meslek içi değerlendirme sınavından 3.5 puan almış olmak.

- Emniyet müdürü olmak isteyen bir kişi meslek hayatı boyunca ciddi bir soruşturma sürecinden geçmemiş olmak.

- Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Haberin Devamı

- Emniyet müdürlüğü sınavlarında hem sözlü hem de yazılı sınavlarda başarılı olmak

- Spor mülakatını başarılı bir şekilde geçmek

Emniyet Müdürü'nün Görevleri Nelerdir?

Emniyet müdürünün bir takım görevleri bulunmaktadır. Emniyet müdürünün görevleri şu şekildedir;

- Toplum içi huzur ve güven asayişi sağlamak.

- Suçu önceden kestirmek ve suçluları yakalamak için çalışma başlatmak.

- Organize suç örgütü çetelerini tespit etmek ve bu çetelere operasyon başlatmak.

- Terör örgütlerinin faaliyetlerini tespit etmek ve terör örgütüne mensup olan kişileri yakalamak.

Haberin Devamı

- Suça meyilli kişilerin tespitini yapmak ve yakalamak.

Emniyet Müdürü Maaşları Ne Kadar?

Emniyet müdürü maaşları en düşük 7 bin, ortalama, 8 bin en fazla ise 9.750 TL olarak belirlenmiştir.

Emniyet Müdürü İçin İş İmkanları Nelerdir?

Emniyet müdürü olmak yalnızca emniyet müdürlüklerinde mümkündür. Bu mesleği yalnızca kamuda icra edebileceğinizden dolayı emniyet müdürleri özel sektörde çalışması mümkün değildir. Emniyet müdürleri devlet memuru olarak sayılır ve devlete doğrudan bağılıdırlar. İş imkanları ve atamaları kolay olduğundan dolayı kamuda güvenlik asayiş birimlerinde çalışmaktadırlar. Emniyet müdürü için iş sahası kamuda oldukça geniştir.