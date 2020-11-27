Emlak Ve Emlak Yönetimi (Myo) Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Emlak ve emlak yönetimi bölümü, son dönemlerde en çok istenen bölümler arasında yer almaktadır. Son yıllarda yapılan emlak ve emlak yönetimi bölümü gayrimenkul değerlendirmesi yapılmakta olan bir bölümdür.

Emlak ve Emlak Yönetimi (MYO) Bölümü Nedir?

Emlak ve emlak yönetimi bölümü gayrimenkul sektöründe genel anlamda istihdam edilecek olan insan kaynaklarını eğitmeyi sağlamaktadır. Ayrıca öğrencilere gayrimenkul değerlemesi, gayrimenkul pazarlaması ve gayrimenkul yönetimi bilgilerinin yanı sıra birde etik değerler kazandırmayı da amaçlayan bir disiplin olmaktadır. Emlak yönetimine karar verilmede yasal, ekonomik, teknik, planlama ve tesis yönetimleri faktörlerini anlamanıza da yardımcı olacaktır.

Emlak ve Emlak Yönetimi (MYO) Bölümü Eğitimi Nasıldır?

Emlak ve emlak yönetimi bölümü günümüzde en çok talep gören meslek dalları arasında yer almaktadır. Emlak ve emlak yönetimi bölümü, üniversitelerde de Meslek Yüksekokulu kapsamında bir eğitimi verilmekte olan toplamda 2 yıllık bir önlisans programı olmaktadır. Emlak ve emlak yönetimi bölümü TYT puan türüne göre de öğrenci kabul etmektedir.

Emlak ve Emlak Yönetimi (MYO) Bölümünün Dersleri Nelerdir?

Emlak ve emlak yönetimi bölümü üzerine eğitim almayı amaçlamakta olan aday öğrenciler aşağıdaki dersleri almaları gerekmektedir. Bunlar ;

Genel Muhasebe,

Genel İşletme,

Etkili İletişim Teknikleri,

Gayrimenkul Ekonomisi,

Bina ve Yapım Bilgisi,

Bina ve de Site Yöneticiliği,

Emlak Finans,

Emlak Değerlendirme,

Emlak Yönetimi,

Emlak Pazarlaması,

İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi gibi pek çok dersten toplam 4 yarıyıllık eğitim süresi boyunca sorumlu olacaklardır. Bütün bu dersleri başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümü Önlisans Diplomasını elde etme hakkı kazanırlar. Ayrıca 2 yıllık önlisans diplomasını toplamda 4 yıllık lisans diplomasına tamamlayıp isteyen mezunlar ise Dikey Geçiş Sınavı yani DGS’ den elde edecekleri olan yeterli puanlar ile birlikte;

İşletme Yönetimi,

İşletme Bilgi Yönetimi,

İşletme - Ekonomi,

Gayrimenkul Geliştirme ve de Yönetimi,

Gayrimenkul ve de Varlık Değerleme,

Tapu Kadastro,

İşletme Enformatiği

Lisans bölümlerinde diplomalarını tamamlayabilir.

Emlak ve Emlak Yönetimi (MYO) Bölümü Programı Bulunan Üniversiteler Nelerdir?

Günümüzde emlak ve emlak yönetimi bölümü pek çok sayıda üniversitede yer almaktadır. Bu üniversiteler aşağıdaki gibidir.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Alanya Ticaret Ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu),

Eskişehir Anadolu Üniversitesi,

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi,

Bursa Uludağ Üniversitesi,

Çukurova üniversitesi ve de

Giresun üniversitesi bu bölümün yer aldığı bazı üniversiteler arasında yer almaktadır. Emlak ve emlak yönetimi bölümü pek çok sayıda okulda örgün öğretim ve de ikinci öğretim şeklinde yaygın olarak tercih listelerine girmektedir.

Emlak ve Emlak Yönetimi (MYO) Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Emlak ve emlak yönetimi bölümü mezunları mülklerin değerlerinin hesaplanmasında, pazarlanmasında ve yönetilmesinde gerçekleştirilecek her türlü işlemlerde görev almaktadırlar. Emlak ve emlak yönetimi bölümünden mezun olan kişilerin iş imkanları çok fazla olmakta ve bu kişilerin işleri zevkli olmaktadır. Buna ek olarak emlak ve emlak yönetimi bölümü mesleğinde genel olarak aday öğrenciler insanlar ile iletişimi yüksek olması gereken kişiler olmaktadır.

Emlak ve Emlak Yönetimi (MYO) Bölümü Mezunları İş Olanakları Nelerdir?

Genel olarak emlak ve emlak yönetimi (MYO) mezunları, birbirinden çeşitli pek çok alanda kendilerine de kariyer fırsatları yaratabilirler. Mezunlar için iş olanakları aşağıdaki gibidir. Bunlar;

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü,

Arsa Ofisi,

Tapu ve de Kadastro Müdürlüğü,

Milli Emlak Müdürlüğü,

Belediyeleri Tapu Kadastro Departmanları,

Gayrimenkul Satış Ofisleri,

Emlak Ofisleri de başlarda olmak üzere pek çok alanda iş bulabilirler. Bu iş olanaklarından devlet kurum ve kuruluşlarında bir istihdam olanağı elde edebilmek amacı ile mezunlar Kamu Personeli Seçme Sınavı yani KPSS’ den yeterli bir puan elde etmek ile yükümlüdürler. Bu KPSS puanına göre bir tercih listesi yapılıp illere göre tercihler listelenmektedir. Emlak ve emlak yönetimi bölümü ülkemizde hem özel sektörde yaygın olarak tercih edilmekte olup hem de aynı zamanda devlet kurumlarında çalışmak için tercih edilmektedir.