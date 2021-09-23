Emlak uzmanı nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Emlakçı olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Haberin Devamı

Gayrimenkul değerleme uzmanlığı bina, arsa, konut, arazi ve benzeri emlak kıymetlerin değerini tespit edilmesi işine verilen isimdir. Bu mesleği yapanlar emlak alım ve satım işleminde ipoteğe dayalı olan kredi işlemleri kapsamında değer tespiti yapmaktadırlar. Ayrıca emlak ile ilgili olan davalarda bilirkişi şeklinde görüşlerine başvurulmaktadır. Bu mesleği yapmayı düşünen bireylerin finans matematiğini, imar mevzuatını ve tapu mevzuatını çok iyi bilmeleri, aynı zamanda inşaat projelerinin analiz edilmesi konusunda bilgiye sahip olmaları, genel ekonomik konjonktür ve emlak piyasası konusunda fikir yürütebilmeleri gerekmektedir.

Emlak Uzmanı Nedir?

Emlak uzmanına gayrimenkul değerleme uzmanı adı da verilir. Emlak uzmanı; arsa, arazi, konut ve bina gibi taşınmazların yatırım, ipotek, satış ya da kredi işlemleri için gerekli olan değer tespitini yapılmasından sorumlu olmaktadır.

Emlak Uzmanı Ne İş Yapar?

Haberin Devamı

Gayrimenkul değerleme uzmanlarının çok ayıda görevi ve işlevi bulunur. Bu görevler şu şekilde sıralanmaktadır:

Gayrimenkul piyasasının trendlerini tanımlamak için alakalı olan verileri toplamak ve bu verilerin analizini gerçekleştirmek

Piyasa şartları ya da eğilimlerini analiz etmek

Değerleme raporlarını tamamlamak amacı ile mevcut mülklerin iç ve dış bölümlerini fotoğraflamak

Alışveriş merkezi, park ve okul gibi yakında yer alan hizmet ya da tesislerin mülk değeri üstündeki etkilerini araştırmak ve irdelemek

Bulguları desteklemek amacı ile değerleme raporlarında kullanılması gereken arazi diyagramlarını çizebilmek

Gelecekteki değerleri etkileyebilme kapasitesine sahip olan unsurları dikkate alarak, mülklerin yer aldığı arazileri ve mahalleleri değerlendirmek

Mülk değerlerinin ortaya çıkarılması konusunda yardımcı olmak amacı ile ilçe arazi değerleriyle yakındaki mülkler konusunda satış bilgilerini toplamak

Amortisman, ikame fiyatları, benzer nitelikteki mülklerin değer karşılaştırmaları ile gelir potansiyeli gibi unsurları dikkate alarak mülkiyet değerleri konusunda nihai tahminini hesaplamak

Mülk değerlerini tahmin edebilen, tahminlerin yapıldığı metotları özetleyebilen ve değerlendirme standartlarını karşılayabilen yazılı raporlar düzenlemek

Haberin Devamı

Değerleme raporlarının gizlilik esası ile arşivlenmesini gerçekleştirmek

Şeklinde sıralamak mümkündür.

Emlak Uzmanı Nasıl Olunur?

Gayrimenkul değerleme uzmanı ya da emlak uzmanı olabilmek için üniversitelerin inşaat mühendisliği, mimarlık, gayrimenkul ve varlık değerleme, Şehir ve Bölge Planlama ya da ilgili olan bölümlerinden mezun olma şartı aranmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmiş olan Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı sınavı kapsamında başarı gösterme ve bununla birlikte lisans almaya hak kazanma koşulu bulunur.

Haberin Devamı

Emlakçı Olma Şartları Nelerdir?

Uluslararası Değerleme Standartları'na ya da kısaltılmış hali ile UDES'e göre tanım şu biçimdedir: Gayrimenkul Değerleme Uzmanları, Değerleme Uzmanları ve Varlık Değerleme Uzmanları değerleme yapmak ve neticelerini raporlamayı iktisadi bir işlem şeklinde yürütmekte olan özel bir meslek grubunu ifade etmektedir.

Meslek erbabı sayılan değerleme uzmanları bir hayli zor eğitim, öğretim veya ehliyet testlerinden geçmek ve bununla birlikte becerilerini göstermek durumundadır. Ayrıca bu bireyler, Çalışma İlkeleri ve mesleki faaliyet standartlarına uymalı, bunları korumalı ve Genel Kabul Görmüş Değerleme İlkelerine de riayet etmelidir. emlak uzmanının alanına dair olan teknik usullere ve esaslara hakim olması gerekir. Ayrıca etkili iletişim yeteneği sergilemesi oldukça önem arz eder.

Haberin Devamı

Emlak Uzmanlarının Maaşları ve İş İmkanları Nasıldır?

Emlak uzmanı pozisyonunda çalışmayı düşünen kişiler genel olarak bakıldığında ilk aşamada normal ücret seviyeleri ile başlarken kariyerlerinde ilerleme durumları söz konusu olduğunda çalıştıkları pozisyonlar veya aldıkları ortalama maaşların çok daha üzerinde bir maaş miktarı almaktadır. Emlakçılık için iş imkanına bakıldığında bu mesleği yapmayı düşünen kişiler Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Arsa Ofisi, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü gibi alanların içerisinde iş imkanına sahip olabilmektedirler.