Emisyon nedir ve emisyon ölçümü nasıl yapılır? Emisyon kaynağı ne demek

Çevreye emisyon yayan unsurlar ile mücadele kapsamında emisyon kaynaklarının kontrol altında tutulması takip edilen hususlar arasındadır. İlgili bakanlıklar tarafından emisyon ölçümlerinin kontrol altında tutulması için yönetmelikler hazırlanmaktadır. Emisyon kaynakları kontrol altında tutulmaktadır.

Emisyon Nedir?

Emisyonun kelime anlamı yaymak, çıkarmak olarak geçmektedir. Yani herhangi bir emisyon kaynağından yayılan ve çevreye olumsuz etkileri olan her türlü katı, sıvı ve gaz atıkları emisyon olarak nitelendirilmektedir. Devlet emisyon ile mücadele kapsamında, emisyon kaynaklarının takibine ilişkin bir takım önlemler uygulamaktadır. Günlük hayatta emisyon ifadesini biz en çok taşıtlarımızın egzoz muayenelerinde duymaktayız. Çünkü araçların egzozlarından çıkan ve çevreye zarar veren gazlar hava kirliliğine neden olmaktadır. Bu kapsamda taşıtlarda emisyon testi yani egzoz gazı muayenesi zorunlu tutulmaktadır.

Emisyon Ölçümü Nasıl Yapılır?

Otomobilleri daha çevre dostu kılmak adına bu testler yapılmaktadır. Bu testi başarı ile geçen otomobillere egzoz gazı emisyon ruhsatı verilmektedir. Yapılacak testte hava kirliliğine neden olacak gaz üretmeyen otomobiller bu ruhsatı alabiliyor. Ayrıca testi yapan yerle sürücülere emisyon pulu da vermektedir.

Bu testler araç muayene istasyonları tarafından yapılmaktadır. Bu test binek araçlara ilk üç yılda daha sonra iki yıl aralıklar ile yapılmaktadır. Diğer taşıtlara ise her yıl yapılma zorunluluğu bulunmaktadır. Araç şoförleri bu testin zamanının takibini kendilerine verilen emisyon ruhsatından veya emisyon pulundan takip edebilirler.

Emisyon Kaynağı Ne Demektir?

Doğaya ve çevreye emisyon salınan ve hava kirliliğine neden olan tüm taşıt, tesis, bacalar birer emisyon kaynağı olarak bilinmektedir. Bu bağlamda bu kaynakların emisyonları yapılmaktadır. Üretim proseslerinin düzenli olarak ölçümleri yapılmaktadır.