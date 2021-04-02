Emin Olmak ne demek? Emin Olmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bu tabir ile eş anlamlı olan ve sık sık kullanılan diğer deyimler şu şekilde sıralanabilir: ''Söz Götürmez'', ''Hiç Şüphesiz'' ve ''Gözü Kapalı Güvenmek''

Emin Olmak Ne Demek?

Emin olmak, birisine kayıtsız şartsız güvenmek ve bir şeyden kuşku duymamak anlamına gelir. Kesin olarak doğru kabul ettiğimiz tüm bilgiler için de bu deyimi kullanırız.

Emin Olmak Deyiminin Anlamı (TDK)

TDK'ya göre emin olmak deyiminin iki anlamı vardır.

Birinci Anlamı: Birinin dürüstlüğüne inanmak, ondan hiçbir şekilde şüphelenmemek.

İkinci Anlamı: Düşünülen ya da hissedilen şeyin kesinliğine kanaat getirmek.

Emin Olmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Roma'ya gittiğinde seni sık sık arayacağıma emin olabilirsin.

2- Ne kadar gözden geçirirsem geçireyim bu bilgilerin doğruluğundan emin olamıyorum.

3- Emin ol, orada çok daha rahat edeceksin.