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Emilim nedir? Emilim yapmak ne demek? Emilim bozukluğu ne anlama gelir?

Emilim nedir Emilim yapmak ne demek Emilim bozukluğu ne anlama gelir

Emilim bozuklukları ve sindirim bozuklukları yetersiz besin alımına (malnütrisyon) yol açar. Sindirim ve emilim bozuklukları, genellikle enflamatuar barsak hastalığı, kısa barsak sendromu ve pankreas yetmezliği gibi, geniş bir hastalık yelpazesi sonucunda meydana gelir. Kısa barsak sendromu verilen bu hastalık, çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkar. Emilim nedir tüm detayları ile sizler için derledik.

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Kısa barsak sendromu ismi verilen bu hastalık, bağırsağın bir kısmının ameliyatla çıkarılması ile ortaya çıkabilir. Kısa bağırsağın ameliyatla alınması sonucunda kalan kısmının işlevlerini yeteri kadar yerine getirememesi gibi nedenlerin sonucunda ortaya çıkar.

 Emilim Nedir?

 Emilim, sıvının öz suyunun bağırsaklar tarafından emilmesi durumudur. Aynı zamanda emilim, besin öğelerinin sindirim kanalından dolaşım ve lenf sistemine doğru geçmesi şeklinde de tanımlanabilir.

 Emilim Yapmak Ne Demek?

 Emilim yapmak, sindirim ürünlerinin ince barsak mukozasından lenf sistemine ve kan dolaşımına geçme sürecini ifade eder. Sindirim sistemi ile ilgili en önemli sorunlar arasında geçirgen bağırsak sendromu yer alıyor. Emilim yapmak, bağırsakların yeteri kadar çalışması sonucunda düzgün bir şekilde gerçekleşir.

 Emilim Bozukluğu Ne Anlama Gelir?

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 Halk arasında sızdıran bağırsak sendromu ya da diğer adı ile Leaky Gut şeklinde de bilinen geçirgen bağırsak sendromu, önemli bir yer tutuyor. Yaşam kalitesini önemli ölçüde olumsuz bir şekilde etkileyen geçirgen bağırsak sendromu, bağırsak dışı bazı belirtilerle de kendisini belli ediyor. Hastalığın tedavisinde, doğru bir planlama yapılması, takiplerin aksatılmaması ve bağırsak florasına zarar veren besinlerden uzak durulması da gerekiyor.

 Emilim bozukluğu, geçirgen bağırsak sendromuna neden olur. Geçirgen bağırsak sendromu otoimmün hastalıkların oluşum mekanizmasında etkilidir. Aynı zamanda geçirgen bağırsak sendromu pek çok farklı belirtiyi de beraberinde getirir. Bu hastalık ise, besin alerjileri, bağışıklık sistemi hastalıkları, cilt problemleri, tedavi edilemeyen depresyon gibi belirtilerle ortaya çıkar. Aynı zamanda bu rahatsızlık, nörolojik sorunlar, vitamin eksiklikleri, sürekli olan baş ağrısı, fibromiyalji, ishal, irritabl bağırsak sendromu, kabızlık, kronik yorgunluk gibi pek çok sorunu da beraberinde getirir.

 Geçirgen Bağırsak Sendromu Neden Olur?

 Bozulmuş olan bağırsak geçirgenliğinin kanıtı olan “geçirgen ya da sızıntısı bağırsak sendromu”dur. Bağırsak kolonizasyonu anormal durumda ise, bağırsak florası sadece fizyolojik görevlerini sınırlı bir şekilde yerine getirebilir. Aynı zamanda ortaya çıkan mikrobiyal bariyer bozukluk, geçirgenlik bozukluklara ve sonuçta mukozada gizli inflamatuar değişikliklere neden olur. Bunun sonucunda patomekanizmalar devreye girer.

 Patojenik virüsler, bakteriler, mantarlar ya da parazitlerin mikroekolojik bozukluklar mukozal reseptörlere erişmesini ve çok daha hızlı bir şekilde çoğalmasını sağlar. Bu sayede de enfeksiyonları daha kolay tetiklemesini kolaylaştırır. Mikrobun türlerine bağlı olarak, mikrobiyal metabolizma sonucunda bağırsak ortamı için yararlı olan ya da sisteme pek çok şekilde zarar veren substratlar üretir. Bağırsak epitelinde bulunan “sıkı bağlantılarının” gevşemesi sonucunda sızıntı bağırsak şeklinde de bilinen mukoza geçirgenliğinin artmasına yol açar. Bu nedenle de pek çok molekül gastrointestinal alandan daha sonra kan dolaşımına girer. Aynı zamanda çeşitli reaksiyonları tetikler.

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 Geçirgen Bağırsak Sendromunun Tanısı Nasıl Konulur?

 Kişilerde şişkinlik, kabızlık, ishal gibi sorunlar bulunuyorsa bu durum ciddi bir bağırsak hastalığının habercisi olabilir. Bunlar hastalığın belirlenmesi kolay kısımlardır. Hiçbir bağırsak sorunu olmadığı halde egzama, alerji, depresyon, anksiyete, yorgunluk, hiperaktivite, hashimoto, romatoid artrit, eklem ağrısı, fibromiyalji ve ürtiker de bağırsak hastalıklarının en önemli belirtileri arasında yer alır. Bu kişilerin hiçbir bağırsak hastalığı olmasa bile bağırsak kontrolü yapılması gerekir. Bunun için bir gaita testi istenir. Geçirgen bağırsak sendromu olup olunmadığını anlamak için bir zonulin testi istenir.

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