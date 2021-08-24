Emeviler dönemi genel özellikleri ve gelişmeleri nelerdir? Emeviler dönemi tarihi

Emeviler dönemi bizlere okul eğitim hayatımızda tarih alanında yer alan İslam tarihinde öğretilmiş ve verilmiştir. Tarih ve İslamiyet dönemi tarihiyle ilgili olan kişiler Emeviler dönemini ayrıntılı bilmektedir.

Emeviler Dönemi Genel Özellikleri Nelerdir?

Emevi döneminde görev alanların en belirgin ve bilindik özelliği Arap milliyetçiliği yapmalarıdır. Bu yüzden sadece Arap Müslümanlarına değer vermişlerdir. Arap olmayan Müslümanlar ise köle olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla bu tutum ve davranışlar emeviler döneminin ilerleyen zamanlarında büyük siyasi kargaşalara yol açmıştır.

Emeviler dönemi 661 ve 750 yılları arasında geçen dönemdir. Emeviler döneminin en önemli özelliğini halifeliğin babadan oğul evlada geçmesi oluşturmaktadır. Bu durum bir olay eşliğinde başlamıştır.

Şam valisi Muaviye Hz. Ali'nin ölümünden sonra hakem olayına dayanmış ve kendisini halife ilan etmiştir. Bu aşamada Hz. Ali'nin büyük oğlu Hz. Hasan ise bazı şartlardan dolayı halifelikten vazgeçmiş ve Medine'ye gitmiştir. Muaviye ise bu durumda Hz. Hasan'a verdiği sözü tutmamıştır. Kendisi hayattayken oğlu Yezid'i halife ilan etmiştir.

Bu sayede halifelik emeviler döneminde babadan oğul evlada geçen bir kurum olmuştur. Bu dönemde İslam dünyasındaki ilk mezhep ayrılıkları görülmüştür. Çünkü Yezid döneminde Hz. Ali'nin küçük oğlu Hz. Hüseyin şehit olmuştur. Dönemde ilk İslam ortak parası bastırılmıştır. Abdülmelik döneminde de Arapça resmi dil olarak ilan edilmiştir.

Bu özellikler emeviler döneminde geniş milliyetçi bir politika izlendiğini göstermektedir. Emeviler devleri aslında geniş sınırlara sahiptir. Buna rağmen Arapça'nın resmi dil ilan edilmesi etnik yapının farklılığının göz ardı edildiğini ve Arap milliyetçi politika izlendiğini göstermektedir.

Emeviler Dönemi Gelişmeleri Nelerdir?

Emeviler dönemindeki gelişmeler arasında İslam mimarisinin gelişmesi, en ünlü eserler arasında Elhamra sarayı, Kubbet sahra, Ukba camisinin yer alması, 740 yılından sonra ağır vergilere karşılık halkın isyan çıkarması ve Şiiler Hariciler arasındaki çatışmaların büyümesi yer almaktadır.

Bu dönemde tarihi gelişmeler de olmuştur. Arap ve İslam tarihindeki İstanbul ilinin ilk kuşatması bu dönemde gerçekleşmiştir. İstanbul ilinin üç defa kuşatılmasının nedeni dönemde yer alan ayrılık ve huzursuzluğu unutturmaktır.

Kuzey Afrika'da yer alan İslam fetihleri tamamlanmıştır. Cebeli Tarık boğazı geçilmiş ve İspanya'daki fetihlere başlanmıştır. Vizigot Kralı ise bu dönemde Kadiks Savaşı olarak geçen savaşta mağlup edilmiştir.

Buradan da anlayacağımız gibi Emeviler döneminde Avrupa'da ilk İslam fetihleri başlatılmıştır.

Avrupa'da yer alan fetihlerin durmasının nedeni Emevilerin 732 Puvatya Savaşı’nda Frank ordusuna yenilmesidir.

Emeviler Arap olmayan Müslümanlara köle uygulaması yaparak bu kişilere orduda ve yönetimde sorumluluk vermemiştir.

Arap olmayan Müslümanlardan gayri Müslim olan halktan alınan haraç ve cizye gibi vergileri de almışlardır.

Bu durum olumsuz bir gelişmeye yol açmıştır. Bu yüzden Emeviler döneminde Türkler İslamiyeti kabul etmede zorlanmış ve gecikmiştir.

Bu dönemde Batı yönünde ilerleme söz konusu olduğu için kültürel etkileşim de gerçekleşmiştir. Kültürel etkileşim olarak Emevilerin ilk olarak saray yaşantısına geçtiği verilmektedir.

Bu saraylarda hatta resim sanatına da rastlanmış ve batının kültürel etkileşimi olduğu kabul edilmiştir. Bu gelişmeler batı bölgelerindeki fetih ettikleri kültürlerden etkilenmelerinden dolayıdır.

Hatta Emevi döneminde İslam mimarisi bu yüzden çok büyük gelişme göstermiş ve Hristiyan mimarisi ile yarışabilecek düzeye gelmiştir.

Halifeliğin saltanat haline getirilmesi, Arap milliyetçiliği ve Şii çatışmaları Emevilerin yıkılma nedenleridir.