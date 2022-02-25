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Emekli Prof. Dr. Kemal Sarıoğlu hayatını kaybetti

#İstanbul Teknik Üniversitesi#Prof. Dr. Kemal Sarıoğlu#Elektrik Elektronik Fakültesi
Emekli Prof. Dr. Kemal Sarıoğlu hayatını kaybetti

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Elektronik Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Kemal Sarıoğlu (93) hayatını kaybetti.

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1977-1980 yılları arasında İTÜ Elektrik Fakültesi Dekanı ve 1982-1988 yılları arasında Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü olarak görev yapan Sarıoğlu’nun vefatı İTÜ’nün resmi sosyal medya hesabından duyuruldu. İTÜ’de uzun yıllar çalışmalarını sürdüren Sarıoğlu’nun cenazesi bugün (25 Şubat) İstanbul’da Fenerbahçe Camii’nden kaldırılacak.

PROF. DR. KEMAL SARIOĞLU KİMDİR?
1929 yılında Çayeli'nde doğan Kemal Sarıoğlu. 1951 yılında İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi'ni bitirdi ve aynı yıl Fakültenin Elektrik Makinaları Kürsüsü'nde asistan oldu. 1953 yılı yaz aylarında Almanya Siemens'te çalışmalarda bulundu, 1954'te MIT (USA)'den aldığı bursla doktora konusu ile ilgili araştırma ve çalışmalar yaptı. 1955 yılında İTÜ Elektrik Fakültesi'nde "Dr. Müh." unvanını alan ilk asistan oldu. 1962 yılında Doçentliğe, 1967 yılında Profesörlüğe yükseldi. 1957-1960 yılları arasında University of Illinois'de "Assistant Professor" olarak araştırmalar yaptı, Lisans ve Lisansüstü dersler verdi. 1965 ve 1967 yıllarında kısa sürelerle Almanya'da Siemens Erlangen Araştırma Merkezi'nde çalıştı. 1972-1980 yıllarında Maçka Elektrik Fakültesi'nde Elektrik Makinaları ve Otomatik Kontrol Kürsüsü Başkanlığı yaptı. 1974-1976 yılları arasında İTÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik Bölümü Başkanlığı'nda ve 1977-1980 yılları arasında Maçka Elektrik Fakültesi Dekanlığı görevinde bulundu. 1972-1978 yıllarında TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu Yürütme Komitesi üyesi olarak çalıştı. 1980-1982 yıllarında ABD’deki Illinois Üniversitesi’nin Elektrik Bölümü'nde konuk profesör olarak lisans ve lisansüstü dersler veren Prof. Dr. M. Kemal Sarıoğlu, 1 Eylül 1982 tarihinde İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü'ne atandı. 1982 yılında Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kurulması için çalışmalar yaptı. Enstitü Müdürlüğü görevini üçer yıllık iki dönem sürdürdükten sonra, 1 Eylül 1988'de bu görevinden ayrıldı. Sarıoğlu’nun Türkçe yayınlanmış birisi çeviri, 8 kitabı, Illinois Üniversitesi'nde vermiş olduğu derslere ait iki İngilizce ders notu da dahil, Türkçe ve yabancı dilde yayımlanmış 90 yayını var1. 960 yılından başlamak üzere Endüstri için Üniversite Döner Sermaye uyarınca çok sayıda prototip geliştirmesi yaptı ve Endüstriden gelen problemler üzerinde çalışmıştı. SEKA, ALTEK, TEK, AEG-ETİ, METAŞ İstanbul Hızlı Tramvay projesinde ve Ayvazoğlu firmalarına danışmanlık ve 1990-1993 yılları arasında TÜBİTAK Elektrik-Elektronik-Enformatik Araştırma Grubu Yürütme Komitesi üyeliği yaptı. 1985-1995 yıllarında Kontrol ve Kumanda Sistemleri Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. 1995 yılı Nisan ayında Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden emekli oldu. Ayrıca 1986-1992 yılları arasında İTÜ Elektronik ve Kontrol Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini yaptı.

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#İstanbul Teknik Üniversitesi#Prof. Dr. Kemal Sarıoğlu#Elektrik Elektronik Fakültesi

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