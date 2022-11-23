Emekli öğretmene sürpriz

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Dayısı da öğretmen olan Müjgan Özakar, çocukluğundan itibaren eğitimci olmak istedi. Liseyi Ankara Atatürk Kız Meslek Lisesi’nde tamamladı. Liseden mezun olur olmaz evlendirilen, 18 yaşında ilk, 21 yaşında ise ikinci çocuğunu kucağına alan Müjgan Özakar, 1960’lı yılların başında Ankara Kız Teknik Yüksek Okulu’na girdi. Mesleğe ise 28 yaşında Kütahya Simav’da elişi öğretmeni olarak başladı. 23 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1985’te Ankara Gaziosmanpaşa Ortaokulu’ndan emekli oldu.

‘ÇOCUKLAR OKUSUN’ DİYE

Müjgan Özakar malvarlığını ‘Çocuklar okusun’ diye Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) bağışladı. Müjgan öğretmeni 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde, TEV bursuyla farklı üniversitelerin öğretmenlik bölümünde okuyan öğrenciler, öğretmen kürsüsüne çıkardı. İstanbul’da bir huzurevine yerleşen Müjgan öğretmen, “Eğitimin insan hayatındaki önemini ailemden öğrendim. Hayat boyu biriktirdiğim neyim varsa eğitim için bağışladım. Atatürk’ü ve Cumhuriyet’i çok sevdiğim için çocuklara faydam olsun istedim” diyor.