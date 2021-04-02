Emek Vermek ne demek? Emek Vermek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Sözlüklerde bu deyim ile eş ve yakın anlamlı birçok tabir yer almaktadır: ''Alın teri dökmek'', ''Gece gündüz demeden çalışmak'' ve ''Canını dişine takmak'' deyimleri bir işe ne kadar emek verildiğini anlatmak için sıklıkla kullanılır.

Emek Vermek Ne Demek?

Emek vermek, bir işi nihayete erdirmek için çabalamak ve mücadele etmek demektir. Sadece çalışıp yorularak değil, birisi için fedakarlık yaparak da emek verilebilir. Örneğin birisi için uykusuz ya da aç kalmak.

Emek Vermek Deyiminin Anlamı (TDK)

TDK'ya göre emek vermek deyiminin iki anlamı vardır:

Anlamı: Bir işin zamanında ve karşı tarafın tüm beklentilerini karşılayacak şekilde yapabilmek için çalışmak. Anlamı: Özene bezene yapmak, gayret göstermek.

Emek Vermek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- İnsan verdiği emeklerin karşılığını göremeyince hayal kırıklığına uğruyor.

2- Verdiğin emeklerin karşılığını çok yakın zamanda alacağına eminim.