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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 18.02.2021 - 04:41 | Son Güncelleme:

Emek Olmadan Yemek Olmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Emek Olmadan Yemek Olmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Kafiyeli atasözlerimizden biri olan Emek Olmadan Yemek Olmaz, insanın ancak çaba harcayarak bir şeyler elde edebileceğini vurgular. Bu sözle, insanlara çalışkan ve disiplinli olmaları öğütlenir. Emek Olmadan Yemek Olmaz atasözünün anlamı nedir? Örnek cümlelerle açıkladık.

Bu atasözünün bize verdiği öğütlerden bazıları şunlardır: Para, mevki ve bilgi sahibi olmak isteyenler durmadan çalışmalıdır. Disiplin ve çalışkanlık olmadan sonuca ulaşmak mümkün değildir.

 Emek Olmadan Yemek Olmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Emek Olmadan Yemek Olmaz sözü, ancak çalışıp çabalayarak başarılı olunabileceği anlamına gelir. Hem maddi hem de manevi kazançlar emek vererek elde edilir. İnsan, ideallerini gerçekleştirmek için planlı programlı bir şekilde ilerlemeli. Emek vermediğimiz işlerden başarılı beklememiz hatalı bir tutumdur.

 Atasözü, çeşitli sıkıntılara ve zorluklara katlanmamız gerektiğini öğütler. Hayatta çabuk vazgeçenler değil, emek vererek mücadeleyi sürdürenler istedikleri başarıları elde edebilir.

 Emek Olmadan Yemek Olmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 1-Babam emek olmadan yemek olmaz diyerek sınavlara çok çalışmamı tembihledi.

 2- Kendimi her gün emek olmadan yemek olmaz diyerek motive ediyorum.

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