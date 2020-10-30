Embriyoloji nedir ve neyi inceler? Embriyoloji bilimi hakkında kısaca bilgiler

Embriyoloji, doğum öncesinde ve doğumsal olarak ortaya çıkan hastalıkları inceler. Aynı zamanda embriyoloji, gelişim biyolojisi ile ilgili olan bir alt daldır.

Embriyoloji Nedir ve Neyi İnceler?

Canlıların oluşumları ve gelişmelerini araştıran bu konuda incelemeler yapan bilim dalıdır. Embriyoloji aynı zamanda pek çok bilime katkı sağlamaktadır. Pek çok bilgi üretimi sağlayan embriyoloji bilim dalı canlıların oluşumları ile ilgili tüm detaylar ile ilgilenir. Bu yönün ile embriyoloji, felsefi düşünce, evrim ve din ile ilgili konulara da katkı sağlamaktadır.

Tıbbın nerede ise tüm alanlarına katkısı oldukça ileri düzeydedir. Embriyoloji, yavruların yumurtadan çıkarak meydana gelişini inceler. Embriyoloji bilimi 17. ve 18. yüzyıla dayanmaktadır. Bu tarihlerde embriyoloji ile ilgili karşılaştırmalı çalışmalar yapılmıştır. Aynı zamanda 19. yüzyılın sonlarına doğru bilim insanları insan vücudundaki organ ve dokulara deneysel yaklaşımlar sergilemişlerdir.

Embriyoloji Bilimi Hakkında Kısaca Bilgiler

19. yüzyılda Alman Anatomi Bilgini Wilhelm Roux, deneysel embriyolojinin öncü temsilcisi seçilmiştir. Roux 1855 yılından itibaren kurbağa yumurtaları üzerine çalışmalar yapmıştır. Zigotların oluşumları ile birlikte büyüme ve gelişim aşamalarını embriyoloji bölümü inceler. Bu bilim dalı ile ilgilenen kişilere ise embriyolog denilmektedir. Embriyologlar ise hastanelerde, sağlık merkezlerinde ve tüp bebek merkezlerinde çalışırlar.

Embriyologların görev alanları genellikle doğumsal hastalıklarda ortaya çıkar. Embriyologlar üreme sağlığı ile birlikte tüp bebek konusunda uygulama tekniklerini belirler. Bunun yanı sıra embriyologlar görev yaptıkları bölümlerin işleyişine hakim olurlar. Aynı zamanda üreme sağlığı konusunda doğru tedavi yöntemleri belirlenir. Ayrıca embriyologlar laboratuvardaki çalışma planlarını hazırlarlar. Aynı zamanda laboratuvarda bulunan malzeme stokları da kontrol edilir. Embriyoloji uzmanları hastalara muayene yaparak tahlil sonuçlarını ve numuneleri alırlar. Aynı zamanda laboratuvarda bulunan cihazların da çalışmaları kontrol edilir.

Embriyolog olmak isteyen kişilerin eğitimlerinin doğru bir şekilde tamamlanması gerekir. Embriyologlar Fen Fakültesi, Biyoloji ve ya Tıp Fakültesi'nden mezun olmalılar. Mezun olunduktan sonra ise Tıpta Uzmanlık Sınavı'na girilmelidir. Histoloji ve ya Embriyoloji bölümünden mezun olunabilir. Embriyolog olmak isteyen kişiler Sağlık Bakanlığı'nca düzenlenen "Embriyoloji Laboratuvar Sorumlusu" eğitimlerine katılarak sertifika alabilirler. Bu şekilde sağlık merkezleri ile tüp bebek merkezlerinde çalışılabilir.

Genel embriyoloji morfolojik embriyoloji ile fonksiyonel embriyoloji olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu morfolojik embriyoloji ise doğacak yavrunun oluşum sürecini inceler. Özel embriyoloji ise erişkin organizmada organların ve sistemin gelişimindeki olaylar ile ilgilenir. Bu embriyoloji bilimi pek çok farklı bilim dalının gelişmesinde önemli rol oynar. Embriyolojinin amacı normal yapıdaki oluşum sürekliliğinin kontrol edilmesidir. Ayrıca patolojileri incelemek için yapıdaki sapmalar incelenir. Bunlar da teorik ve mikroskopik şekilde incelenir.

Anne ve babadan gelen genler yavrudaki kalıtım kişiliği yani genotip'i etkiler. Aynı zamanda gelişimin evrelerine de dikkat etmek gerekir. Gelişimin evreleri konusunda doğum en çarpıcı olaylardan bir tanesi olarak öne çıkar. Doğumdan sonra büyüme evresinde ise pek çok farklı değişimler olur. Gelişim süreci ise insanlarda neredeyse 25 yaşında tamamlanır.

Embriyoloji, cinsel hücrelerin doğum öncesi gelişimi, döllenme, embriyo ve fetüslerin gelişimini ayrıntılı olarak inceler. Bunun yanı sıra Embriyoloji, biyolojinin de bir dalıdır. Doğum öncesi yaşanan doğumsal hastalıkların incelenmesinde de embriyoloji önemli bir rol oynar. Embriyoloji bilim dalı tüm bu alanlarda ayrıntılı olarak incelemeler ve araştırmalar da yapmaktadır.