Embesil ne demek? TDK'ya göre embesil kelimesinin anlamı nedir? Embesil sözlük anlamı

Embesil sözcüğü ilk kez Avusturyalı psikiyatrist Alfred Adler tarafından psikiyatrik bir terim olarak kullanılmıştır.

TDK'ya Göre Embesil Kelimesinin Anlamı Nedir?

Embesil kelimesi hem psikiyatride hem de argoda kullanılan bir sözcüktür. Halk arasında bu kelime yerine çoğunlukla budala sözcüğü kullanılır. Bunun dışında bön ve kıt kelimeleri de Embesil'in yerine kullanılabilir.

TDK'ya göre embesil kelimesinin iki farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: Okuyan fakat okuduğunu anlamakta güçlük çeken kimse.

İkinci Anlamı: IQ oranı 20 ile 39 arasında değişen bir tür zeka geriliği

Alfred Adler'in hazırladığı zeka geriliği tablosunun en alt sırasında idiot yer alır. İdiotların IQ oran 1 - 20 aralığında farklılık gösterir. İkinci sırada embesil yer alırken üçüncü sıradakiler ''moron'' olarak tanımlanır. Psikanaliz alanında yaptığı çalışmalarla büyük başarılara imza atan Alfred Adler'in hazırladığı bu tablo, günümüzde hala kullanılmaktadır.

Argoda ise embesil, hep kafasının dikine giden, kimsenin sözünü dinlemeyen, laf anlamaz kimse demektir.

Örnek Cümleler:

1-Tarih boyunca nice embesil, dahi numarası yaparak insanları kandırmıştır.

2- Birdenbire bana ''sen embesilsin tekisin'' diyerek hakaret etmeye başladı.