Emaye Nedir, Nereden Alınır? Emaye Ürünler Nasıl Kullanılır, Nasıl Temizlenir?

Emaye özellikle mutfak eşyalarında kullanılan bir kaplama maddesi olarak bilinir. Geçmiş yıllarda takı ve süs eşyalarında kullanılan emaye günümüzde ise tencere yapımında da kullanılmaktadır.

Emaye Nedir?

Özellikle Antik Yunan döneminde çok fazla kullanılan emaye önemli bir kaplama maddesiydi. Özellikle o dönemlerde takılarda ve süs eşyalarında emaye yoğun olarak kullanılırdı. Günümüzde neredeyse her alanda kullanılan emaye malzemelerden mutfak tencereleri çeşitli ürünler yapılmaktadır. Tencerelerden tavalara, cezvelerden tepsilere kadar pek çok emaye ürün rahat bir şekilde kullanılır.

Emay adlı bir madde ile kaplanan ürünler bu şekilde korunur. Birbirinden farklı metal oksitler birleşerek emay denilen maddeyi oluşturur. Emaye ürünler özellikle geçmiş yıllardan günümüze kadar farklı alanlarda çok sık kullanılmıştır. Geçmişte mutfaklarda emaye tencerelerin ve tabakların kullanımı oldukça yaygın olması ile bilinirdi.

Emaye Nereden Alınır?

Geçmiş yıllarda emaye kullanımı çok yaygındı. Özellikle mutfak ürünlerinde kullanılan emaye günümüzde ise çok fazla alanda kullanılmamaktadır. Özellikle de granit tencere ve porselen tabakların popüler olduğu günümüzde özellikle emaye tencereler nadir olarak bulunabiliyor. Ayrıca emaye araç ve gereçler de her yerde bulunabilir.

Mutfak araç ve gereçlerinin satıldığı yerler ile büyük zincir mağazalarda emaye ürünler sıklıkla bulunabilir. Ayrıca internet üzerinden yapılan satışlarda da emaye ürünlerin birbirinden farklı çeşitleri bulunur.

Emaye Nasıl Kullanılır?

Genellikle mutfaklarda tercih edilen emaye ürünlerin kullanımlarına çok dikkat edilmelidir. Emaye ürünler ikiye ayrılır. Bunlar demir döküm emaye ve maden üzerine emaye olarak bilinir. Bu iki tür emayenin kullanım süresi ise farklıdır. Özellikle emaye ürünlerin uzun ömürlü olabilmesi için asla çizilmemesine de dikkat edilmelidir.

Emaye ürünler doğru kullanıldığında birbirinden lezzetli ve sağlıklı yemekler pişirilebilir. O nedenle emaye tencereler ve ya farklı ürünler kullanılırken asla çelik ve ya metal kaşık da kullanılmamalı. Emaye tencerede yemek yaparken mutlaka tahta kaşık kullanılmalıdır. Ayrıca emaye tencereler buzdolabında muhafaza edilebilir. Kokuyu dışarıya vermeyen emaye ürünler dışarıdan da koku almazlar.

Özellikle yoğurt mayalandırılırken de özellikle emaye tencereler tercih edilmektedir. Emaye tencereler yemek pişirirken asla yüksek ısıya maruz bırakılmamalıdır. Bunun için de ısı mutlaka adım adım yükseltilmelidir. Bu sayede yemeğin yanması da önlenmiş olur. Yemeğin altı 10 dakika önce kapatıldığı tekdirde yemekler tencere içerisinde iyice demlenme fırsatı da bulur. Bu şekilde yemekler çok daha lezzetli olacaktır. Emaye tencereler ve çaydanlıklar mutlaka uygun şekilde kullanılmalıdır.

Emaye Nasıl Temizlenir?

Geçmişten günümüze büyük bir özenle kullanılan emaye ürünlerin temizliğine de çok dikkat edilmelidir. Mutfakta çok fazla kullanıldığı için emaye ürünler daha hızlı kirlenmektedir. Yağ damladığında, yemek taştığında ve ya su lekesi kaldığında bu kötü bir görünüme neden olur.

Tencereler ve mutfak ürünleri üzerinde kalan bu lekeler de göze batar. O nedenle emaye temizlenirken de bakımı yapılırken de çok dikkat edilmelidir. Özellikle de emaye tencereler temizlenirken klasik bulaşık deterjanları yerine karbonat kullanılabilir.

Karbonat sayesinde emaye ürünlerin yüzeyi daha parlak ve beyaz olacaktır. Emaye ürünler tel ve ya sert fırçalar ile yıkanmamalıdır. Bu şekilde ürünlere zarar verilebilir. O nedenle yumuşak sünger ile temizlenen emaye tencereler sonrasında nemli bir bez ile durulanabilir. Bu şekilde emaye ürünler temiz bir şekilde bir sonraki yemek için hazırlanıp kaldırılır.