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Emaye ne demek, ne anlama gelir? Emaye kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Emaye ne demek, ne anlama gelir Emaye kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Emaye kelimesi, günlük hayatımızda çok sık kullandığımız kelimeler arasında yer alır. Bu kelime, uzun yıllardır dilimizde kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Hem sosyal medyada hem de günlük yaşantımızda sıkça duyduğumuz emaye kelimesinin anlamı her gün binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Emaye ne demek, ne anlama gelir sizler için derledik.

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Emaye kelimesi, günlük hayatımızda en sık kullandığımız kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelime, Fransızca kökenli bir kelimedir.

Emaye Ne Demek?

Emaye kelimesi, günlük hayatta sıkça kullandığımız kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelime, Fransızca kökenli bir kelimedir. Emaye kelimesinin dilimizdeki anlamı ise, üzeri emaye kaplanmış olan malzeme anlamına gelir. Emaye kelimesi, fotoğrafçılıkta ışığa karşı hassas malzeme anlamına da gelir.

Emaye Ne Anlama Gelir?

Emaye kelimesi, günümüzde genellikle bazı mutfak malzemelerini nitelemek için kullanılıyor. Bu kelime dilimizde genellikle tencerelerin malzemesini belirtmek için kullanılıyor. Bunun dışında emaye kelimesi, üzeri emaye kaplı olan ürün anlamına geliyor.

Emaye Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Emaye kelimesi, dilimizde çok sık kullanılan bir kelimedir. Bu kelime, dilimizde pek çok farklı anlamla kullanılabiliyor. Özellikle de emaye kelimesinin TDK sözlük anlamı pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Bu kelime, diğer pek çok kelimede de olduğu gibi cümlede kullanılış şekline göre anlam kazanıyor. Emaye kelimesinin TDK sözlük anlamı ise;

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Fotoğrafçılıkta ışığa karşı hassas malzeme,

Üzeri emayeyle kaplanmış olan anlamına gelir.

 

 

 

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