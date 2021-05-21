Emar (Mr) nedir ve ne işe yarar? Emar (Mr) nasıl çekilir ve kaç dakika sürer

Emar, vücutta ayrıntılı bir resim oluşturabilmek adına kullanılan bir tanı koyma sistemidir.

Emar (MR) Nedir ve Ne İşe Yarar?

Sağlık konusunda bazı cihazlar kullanılıyor. Bu cihazlarla artık kolayca kişilerin herhangi bir sağlık sorunu yaşayıp yaşamadığı tespit edilebiliyor. Önemli cihazlardan birisi olan emar sistemi, her insanın çok merak ettiği bir cihazdır.

Emarın hangi hastalıklarda kullanıldığı hastalar tarafından çok merak ediliyor. Emar genellikle doktorların şüphelendiği bir durumdan dolayı kullanılan bir sistemdir. Doktorlar kişilerin gösterdiği belirtilere göre emar cihazından yardım alabilir. Bu sayede doktorların şüphelendiği durumlar daha kolay sonuçlanabilir. Emar cihazlarında sağlığı rahatsız edecek zararlı radyasyonlar kullanılmıyor. Bu nedenden dolayı kişiler emar cihazına güvenerek girebiliyor.

Emarın neden çekildiği pek çok kişinin merak ettiği bir konu oluyor. Emar cerrahi operasyon yapılmaya gerek duyulmadan, kolayca doku ve organların incelenmesine yardımcı olan bir sistemdir. Bu nedenden dolayı hem hastalar riske atılmıyor hem de doktorlar daha çabuk tanı koyma işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Bu nedenden dolayı oldukça faydalı ve kullanışlı bir sistemdir. Bu cihazlar hastalığın tespitini yapmaktan ziyade, mevcut olan bir hastalığın sürecini de yakından gözlemleyebiliyor. Herhangi bir tedavi uygulaması aşamasında tekrar emar çekimleri yapılarak, iyileşme sürecinin hangi aşamada olduğu bu cihazlarla tespit edilebiliyor.

Emar (MR) Nasıl Çekilir ve Kaç Dakika Sürer?

Emar çekileceği zaman doktorlar kişilere gerekli olan durumları aktarır. Fakat aksi söylenmediği sürece herhangi bir yemekle alakalı durum söz konusu değildir. MR, hastalığın tespiti ve tedavi süreci için çekilen bir görüntüdür. Vücudun tüm bölgelerini daha net bir şekilde görmeye yardımcı olur. Yumuşak doku ve sinirler için çok yaygın kullanılan faydalı bir sistemdir. Emar çekimi öncesinde dikkat edilmesi gereken bazı durumlar bulunuyor. Bu durumlar şu şekilde sıralanabilir;

Takı ve mücevher eşyaları takılmamalı

Önlük giyilmesi gerekebilir

Kapalı alan korkusu olanlar ilaç isteyebilir

Metal içeren bir ürünün kişinin üzerinde olmaması

Yetkililer genellikle kişilerin üzerinde bir metal olup olmadığını sorar. Yüklü bir mıknatıs gücü olmasından dolayı, metalleri cihazlar çekebilir. Bu sebepten dolayı kişilerin üzerinde herhangi bir metal eşya olmaması gerekiyor. Bu metal eşyalar şu şekildedir;

Saatler

Küpe

Bilezik

Protez dişler

İşitme cihazı

Peruk

Piercing

Metal eşyalara oldukça duyarlı olan bu cihaz için, mutlaka metal ürünlerin çıkarılması gerekir. Özellikle vücudunda kalıcı olarak metal protez bulunan kişilere emar hiç bir şekilde çekilmez. Vücutta yer alan metallerin çekilmesiyle birlikte kişilerde büyük yaralanmalar söz konusu olur.

Emarın ne kadar sürede çekildiği de pek çok merak edilen konudan biridir. Emarlar bazı durumlarda acil bir şekilde de çekilebiliyor. Bu acil çekimler kişilerde görülen şiddetli belirtiler neticesiyle kısa süre içinde çekilebiliyor. Çok şiddetli belirti gösteren kişilerde yapılan bu acil çekimler, çok fazla detay içermiyor.

Emarın çekilme amacı emarın ne kadar süreceğini de gösterir. Tespit edilmek istenen durumdan kaynaklı olarak zaman değişebiliyor. Normal şartlarda 15 dakika süren bir işlemdir. Fakat hastalığın çeşidine göre 45 dakikaya kadar sürebiliyor. Doktorun istediği şekillerde çekilen emar, kişilerin tedavi sürecini kontrol etmek veya tanıyı koymak için kullanılan bir sistemdir.