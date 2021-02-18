Emanete Hıyanet Olmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Güven duygusunun boşa çıkarılması da, bir ilişkiyi temelden sarsan bir şeydir. Bu nedenle güven duygusunun zedelenmesini engellemek adına çokça atasözü yazılmıştır. Türkçede bu duygunun boşa çıkarılmaması gerektiği en etkili biçimde ifade eden atasözlerinden biri de "Emanete hıyanet olmaz." sözüdür.

Emanete Hıyanet Olmaz Ata Sözünün Anlamı Nedir?

Bu sözle ifade edilmek istenen, bir kimse eğer bir başkasına güvenerek bir şey emanet ettiyse o şeyin kollanıp korunması gerektiğidir. Birine bir şey emanet etmek için o kişiye güveniyor olmak gerekir. Dolayısıyla o kişi bu güveni boşa çıkarmamalı ve kendisine emanet edilen şeye haince davranmamalı, hıyanet etmemelidir.

Emanete Hıyanet Olmaz Ata Sözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Ödünç verdiği takım elbiseyi temiz kullanmalısın, emanete hıyanet olmaz.