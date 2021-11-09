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Elyaf ne demek, ne anlama gelir? Elyaf kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Elyaf#Elyaf Nedir
Elyaf ne demek, ne anlama gelir Elyaf kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Birçok yerde anlamını bilmediğiniz yeni kelimeleri duyabilir ve farklı kelimelerle karşılaşabilirsiniz. Böyle durumlarda duyduğunuz kelimelerin ne anlama geldiğini ve ne için kullanıldığını öğrenmek isteyebilirsiniz. Elyaf ne demek, ne anlama gelir? Elyaf kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir? Elyaf kelimesinin ne anlama geldiğini detayları ile derledik.

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Elyaf kelimesi, özellikle tekstil sektöründe kullanılmakta olan bir kumaş türü olarak bilinmektedir. Elyaf kelimesi günlük hayatta oldukça fazla kullanılmakta olan bir kelime olarak bilinmektedir. Elyaf kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş bir kelime olarak ifade edilebilir.

Elyaf Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Elyaf kelimesi özellikle tekstil sektöründe sıklıkla kullanılmakta olan bir kelime olarak bilinmektedir. Birçok farklı kullanım alanı olan elyafın kelime anlamı ise iplik durumuna getirilebilecek olan lifli maddeler olarak bilinmektedir. Elyaflar doğal olarak elde edilebildiği gibi yapay olarak da elde edilebilirler. Elyaf, iplik durumuna getirilebilen lifli maddeler olarak da ifade edilebilir.

 Elyaf Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Elyaf kelimesinin Türk dil kurumuna göre sahip olduğu anlam iplik durumuna getirilebilen lifli madde olarak bilinmektedir. Elyaf birçok alanda kullanılabilmekte olan bir kumaş türüdür. Elyaf aynı zamanda bu maddeden elde edilen kumaş olarak da ifade edilebilir. Elyaf kelimesi sıfat olarak kullanılabildiği gibi isim olarak da kullanılmakta olan bir kelime olarak ifade edilebilir. Elyaf kısaca bir kumaş türü olarak da bilinmektedir.

 

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