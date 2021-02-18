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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 18.02.2021 - 04:31 | Son Güncelleme:

Elmayı Soy Da Ye Armudu Say Da Ye atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Elmayı Soy Da Ye Armudu Say Da Ye atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Atasözleri bazen mecaz anlamda kullanılırken bazen de gerçek anlamında kullanılabilir. Bazı atasözlerinin içinde ise ikisi birden vardır. İşte elmayı soy da ye armudu say da ye atasözü de, bu atasözlerinden biridir. Peki, bu atasözü nasıl bir anlama gelmektedir? Bu atasözünü cümle içerisinde nasıl kullanabiliriz? İşte bu konu hakkında tüm bilinmesi gerekenler.

Elmayı soy da ye armudu say da ye atasözü, esasında bu meyvelerin nasıl yenilmesi gerektiğine dair bilgi veren bir atasözüdür.

 Elmayı Soy Da Ye Armudu Say Da Ye Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Bazı meyveler kabukları soyularak, bazı meyveler de sayılarak, kararında ve aşırıya kaçmadan tüketilmelidir. Örneğin elma sindirim açısından kabukları soyularak yenmesi gereken bir meyvedir. Aynı şekilde armut da aşırıya kaçılmadan tüketilmeli, sayılarak yenmelidir. Aksi durumlarda ortaya ciddi sağlık sorunları çıkabilir ve insanı olumsuz etkileyebilir.

 Elmayı Soy Da Ye Armudu Say Da Ye Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Baktım elmayı da armudu da nasıl yemesi gerektiğini bilmiyor, ona elmayı soy da ye, armudu say da ye dedim.

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