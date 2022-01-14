Elmas ısı ve elektriği iletir mi?

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Elmas taşları değerli taşlar arasında yer alıyor. Elmas elektriği ileten bir taş türü değildir. Isı bakımından ele alındığında ise iletken olduğu görülmüştür.

Elmas Isı ve Elektriği İletir mi?

Elmas taşları hakkında merak edilen iletkenlik konusu araştırılmaya devam ediyor. Elmasın sahip olduğu iletkenlik özellikleri öğrenilmek isteniyor. Elmasın ısıyı iletmesi durumu ele alınan bir konudur. Elmas taşlarının sahip olduğu özellikler, ısıyı iletmesini mümkün kılıyor. Elektrik bakımından bakıldığında iletken olmadığı görülüyor.

Elmasın ısıyı iletmesi taşıdığı özellikler neticesiyle gerçekleşiyor. Elektrik iletmemesi durumu doğru bilgilerden biridir. Elektrik iletmeyen taşlar arasında elmasın olduğunu da söyleyebiliriz. Elmas taşlarının taşıdığı özellikler iletken olup olmadığını belirliyor. Isı bakımından her ne kadar iletken olsa da, elektrik ileten taşlar arasında bulunmuyor.