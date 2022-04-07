Elmas formasyonu nedir, ne anlama gelir? Kuralları nelerdir?

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Grafik elmas formasyonu, V şeklinde bir yaka ile bir baş ve omuz formasyonunu andırır ve genişleyen bir üçgen görünümüne sahiptir. Bu üçgen genişleme ve daralma bölümlerinden oluşur. Elmas grafik formasyonu genellikle trend panolarında görünür.

Elmas Formasyonu Nedir ve Ne Anlama Gelir?

Elmas oluşumu için hedef belirlemek için fiyatların yükselişe göre yükselmesinden sonra daha yavaş bir daralma yaşanması gerekir. Trendin başlangıcında fiyatla doğru orantılı olarak artan hacim, zirveden sonra azalır. İlk tepenin kıvrımından sonraki arazi zirveden çok uzak olmayacak. Zemin oluşturulduktan sonra, grafik yönü hacim desteği ile zeminin oluşturulduğu yerden yükselir. Tepeler arası geçişte önemli olan faktör, tepe seviyeleri arasındaki hacim farkının artmasıdır.

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Elmas oluşumu ile ilgili sorun, 2. en düşük seviyeden 1. en düşük seviyeye normalden çok daha düşük olması ve problemin trendde oluşmasıdır. Elmas oluşumu, alçak ve yüksekler arasında çizdiğimiz çizgileri kırıyor ve genişleyen oluşumlar ve artan hacim seviyeleri trendiyle bizi bir ikilemde bırakıyor. 2. dipten sonra oluşan 3. zirve 2. zirveye ulaşılmadan önce döndüğünde, elmas oluşumunun sonu genişleme modelinin sonunu işaret eder. Genişleyen üçgen oluşumuna dönüşen Elmas oluşumunun sonunu kontrol etmenin bir başka yolu da 3. tepenin hacmini 2. tepenin hacminden daha az yapmaktır. Elmas oluşumunu oluşturan 2 tepe ve 2 dipten sonra bir daralma meydana gelir ve bazı durumlarda 1 üst ve 1 alt eklenebilir.

Genişletme modeli tamamlandıktan sonra elmas oluşumunu oluşturan büzülme alanı başlar ve simetrik bir üçgen gibi görünür. Yüksekler aşağı ve alçaklar yükseldikçe, yüksekler ve alçaklar arasındaki sıkıştırma artar. Ticaret hacmi şimdi genişleme modelinden düştü.

Elmas Formasyonun Kuralları

Eğilimin istikrarsızlığı, bu kalıbı bir tersine çevirme kalıbı olarak çalıştırır. Ancak daralma örüntüsünde meydana gelen olayların dikkatli bir şekilde analiz edilmesi gerekir ve istikrarsız bir simetrik üçgen oluşumu olarak işlev görmeye başlayabilir ve kırılmanın trend yönünde gerçekleşmesi muhtemeldir. Aradan sonra değişikliklerinizi yapmanız sizin için daha uygun olacaktır. Kırıktan sonra hacim artmalıdır.