Elma hangi mevsimde yetişir ve toplanır? Elma en taze hangi ayda markette olur ve bulunur

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Merkez Bankasından dolara yeni müdahaleMerkez Bankası'ndan dolara yeni müdahale#Merkez Bankası
G.Saray ve F.Bahçe sonrası kritik sıraya ulaştık Bonus puan işleri değiştirdi...G.Saray ve F.Bahçe sonrası kritik sıraya ulaştık! Bonus puan işleri değiştirdi...#UEFA Ülke Puanı
Uçakta hayatı kurtaran doktor anlatıyor… Uçak saatinde değişiklik yapmıştım, meğer sebebi varmışUçakta hayatı kurtaran doktor anlatıyor… 'Uçak saatinde değişiklik yapmıştım, meğer sebebi varmış'#Sağlık
Bakan Akar açıkladı Şehitlerin kanı yerde kalmadıBakan Akar açıkladı! Şehitlerin kanı yerde kalmadı#Hulusi Akar
Kovid-19da son gelişmeler: Vakalarda aylar sonra bir ilkKovid-19'da son gelişmeler: Vakalarda aylar sonra bir ilk!#Koronavirüs
Portekizden Andre Villas-Boas iddiası Beşiktaşı reddettiPortekiz'den Andre Villas-Boas iddiası! 'Beşiktaş'ı reddetti'#Beşiktaş
Bahçeliden HDP, CHP ve Kılıçdaroğluna çok sert sözlerBahçeli'den HDP, CHP ve Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler!#MHP
Neye uğradığımızı şaşırdık İstanbulda fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi'Neye uğradığımızı şaşırdık!' İstanbul'da fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi#Fırtına
Acil serviste dehşet Korku dolu anlar böyle görüntülendiAcil serviste dehşet! Korku dolu anlar böyle görüntülendi#Patlama
TBMMde tansiyon yükseldi... CHP ve MHP arasında HDP tartışmasıTBMM'de tansiyon yükseldi... CHP ve MHP arasında HDP tartışması#TBMM Genel Kurulu
Erdoğan, Bedelini ağır ödeyecekler demişti... Stokçu bayiye şok Rekor cezaErdoğan, 'Bedelini ağır ödeyecekler' demişti... Stokçu bayiye şok! Rekor ceza#Stokçuluk
Sergen Yalçın sonrası Okan Buruk sürprizi İstifaya zorlayan olaylar zinciri...Sergen Yalçın sonrası Okan Buruk sürprizi! İstifaya zorlayan olaylar zinciri...#Beşiktaş
Mitinge bombalı saldırı girişiminde yeni gelişme 4 şüpheli yakalandı, itiraf ettilerMitinge bombalı saldırı girişiminde yeni gelişme! 4 şüpheli yakalandı, itiraf ettiler#Mardin
Ünlü oyuncu anlattı: Taksiye verecek param yoktu, 14 ev değiştirdim...Ünlü oyuncu anlattı: Taksiye verecek param yoktu, 14 ev değiştirdim...#YOUTUBE
Bedenim üzerindeki söz hakkımı bile acımasızca elimden aldılarBedenim üzerindeki söz hakkımı bile acımasızca elimden aldılar#Sienna Miller
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Elma hangi mevsimde yetişir ve toplanır? Elma en taze hangi ayda markette olur ve bulunur

Elma hangi mevsimde yetişir ve toplanır Elma en taze hangi ayda markette olur ve bulunur

Elma günlük hayatta sıklıkla tüketilen meyvelerden biridir. Özellikle lezzetli ekşi ya da tatlı tadıyla pek çok kişi tarafından sevilerek yenen bir meyvedir. Bunun yanı sıra sağlık açısından da çok faydalı olan elma yapılan araştırmalar neticesinde dünyada en çok tüketilen meyve olduğunu söylenmektedir. Hal böyleyken elma hakkında birçok konu da merak edilir. Elma hangi mevsimde yetişir ve toplanır? Elma en taze hangi ayda markette olur ve bulunur tüm detaylarıyla derledik.

Haberin Devamı

 Elma gülgiller sınıfına mensup olan her mevsimde keyifle tüketilen meyvelerden biridir. İçerisinde bulunan vitamin, mineraller ve besin değerleri insan sağlığına birçok fayda sağlamaktadır. Ayrıca elma serin ılıman iklimin bir meyvesidir. Bununla birlikte elma sonbahar aylarının bir meyvesi olmaktadır.

 Elma Hangi Mevsimde Yetişir ve Toplanır?

 Elma serin ve ılıman iklimlerde yetişen bir meyvedir. Türkiye'de pek çok bölgede yetişebilen bu meyve sonbahar mevsiminde yetişen ve toplanan bir meyve olmaktadır.

 Ayrıca elmanın hasat zamanı kabuğunun sertliğine ve daldan kopabilme ve cinsine göre genellikle Eylül ve Ekim aylarında hasat edilmektedir.

 Elma En Taze Hangi Ayda Markette Olur ve Bulunur?

 Elma sonbahar meyvesi olduğu için hasat zamanı da genel olarak sonbahar aylarında yapılmaktadır. Sonbahar mevsiminde Eylül ve Ekim aylarında hasat edilen elma Ekim, Kasım aylarında tüm market, manav ve tezgahlarda taze bir şekilde bulmak mümkündür. Bu aylar dışında marketlere gelen elmalar soğuk hava depolarından gelen elmalardır.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Uçakta hayat kurtaran doktor anlatıyor… Uçak saatinde değişiklik yapmıştım, meğer sebebi varmış

Uçakta hayat kurtaran doktor anlatıyor… 'Uçak saatinde değişiklik yapmıştım, meğer sebebi varmış'

#Sağlık
İşte en çok aranacak meslekler... 2022de bu alanlarda çalışanlar yaşadı

İşte en çok aranacak meslekler... 2022'de bu alanlarda çalışanlar yaşadı!

#Sektör
İşleri bırakıp memleketine gitti, annesiyle hasret giderdi... Onu tanıdınız mı

İşleri bırakıp memleketine gitti, annesiyle hasret giderdi... Onu tanıdınız mı?

#Ünlülerin Anneleri