Elma hangi mevsimde yetişir ve toplanır? Elma en taze hangi ayda markette olur ve bulunur

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Elma gülgiller sınıfına mensup olan her mevsimde keyifle tüketilen meyvelerden biridir. İçerisinde bulunan vitamin, mineraller ve besin değerleri insan sağlığına birçok fayda sağlamaktadır. Ayrıca elma serin ılıman iklimin bir meyvesidir. Bununla birlikte elma sonbahar aylarının bir meyvesi olmaktadır.

Elma Hangi Mevsimde Yetişir ve Toplanır?

Elma serin ve ılıman iklimlerde yetişen bir meyvedir. Türkiye'de pek çok bölgede yetişebilen bu meyve sonbahar mevsiminde yetişen ve toplanan bir meyve olmaktadır.

Ayrıca elmanın hasat zamanı kabuğunun sertliğine ve daldan kopabilme ve cinsine göre genellikle Eylül ve Ekim aylarında hasat edilmektedir.

Elma En Taze Hangi Ayda Markette Olur ve Bulunur?

Elma sonbahar meyvesi olduğu için hasat zamanı da genel olarak sonbahar aylarında yapılmaktadır. Sonbahar mevsiminde Eylül ve Ekim aylarında hasat edilen elma Ekim, Kasım aylarında tüm market, manav ve tezgahlarda taze bir şekilde bulmak mümkündür. Bu aylar dışında marketlere gelen elmalar soğuk hava depolarından gelen elmalardır.