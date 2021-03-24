Elma Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Elma Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Elma ağaçları, serin ve ılıman iklimlerde yetiştirilen bir ağaç türüdür. Elma ağaçları, bol ışıklı ve güneşli alanları severler.

Elma Ağacı Nedir? Elma Ağacı Hakkında Bilgi

Elma ağacı, humus bakımından zengin, kumlu, nemli, tınlı ve geçirgen topraklarda yaşar. Elma ağacı, hafif asit karakterli ve derinliği fazla toprak cinsinde yetişmeye meyillidir. Ülkemizde elma üretimi, ticareti ve çeşitliliği çok fazladır. Bu nedenle ülkemizde elma yetiştiriciliğine büyük önem veriliyor.

Elma Ağacı Latince İsmi

Elma ağaçları, Rosaceae familyasından gelir ve Latince ismi Malus olarak bilinir.

Elma Ağacı Özellikleri

l Elma ağaçları, serin ve ılıman iklimde yetiştirilmeye uygundur. Bu ağaçlar bol ışıklı ve güneşli ortamları sever.

l Nemli ve geçirgen topraklarda kolaylıkla büyüyebilirler. Ülkemizde pek çok yerde çeşitli elma ağaçları bulunur.

l Ülkemizde elma üretimi ve ticareti fazla yapılır.

l Elmanın içeriğinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde hem kozmetik, hem ilaç sektöründe sıkça kullanılıyor.

l Elma, çok sayıda türe sahip olan en zengin meyveler arasında yer alır.

l Elma ağaçları üretimine göre bodur, sarmaşık ve sarkıcı olmak üzere farklı çeşitlerde yetiştirilir.

l Elma ağaçları, aşılama, çelik ve kök sürgünleri ile üretilir.

l Elmanın rengi ve benek sayısı ile rengi doğru orantılıdır.

l Elma ağaçları uygun ortam ve doğru bakım koşulları sağlandığı zaman 7-8 metreye kadar uzayabilirler.

l Genellikle elma ağaçlarının dalları çok genişleyerek büyür. Bu nedenle çevresinde başka bitki olmaması gerekir.

Elma Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Aşılı kök elma ağacı fidanları, yaprak dökümü ile birlikte genellikle Kasım ayının 1. ya da 2 haftasından itibaren rakıma, bölgeye ve iklim şartlarına göre Nisan sonuna kadar ekilebilir.

Elma Ağacı Nerede Yetişir?

Gülgiller familyasından olan elma ağacı, Batı Asya kökenli bir bitki olup oradan da Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerine yayılmıştır. Elma ağaçları ılıman iklimi olan her ülkede yetişebilir ve -30 derece soğuğa kadar dayanabilir. Piyasa değeri uygun ve her bütçeden insanın rahatlıkla ulaşabileceği bir meyve olan elma, hem lezzetli hem de oldukça şifalı bir meyvedir.

Elma Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Elma ağacı, ılıman olan pek çok ülkede kolaylıkla yetiştirilebilir. Sağlıklı bir elma ağacının minimum budama ihtiyacı vardır. Uzun vadede verimli ve kaliteli ürün alabilmek için etkili budama yöntemleri kullanılması gerekir. Yeni dikilen elma ağacının bile dikildiği şekle göre dikildiği gün budanması yapılır. Goble şekli, ince şekli, koni şekli ve Y-V şekilleri elma ağaçları için kullanılan en yaygın budama şekilleridir.

Elma Ağacı Yaprak Döker mi?

Elma ağacı, yapraklarını döker. Yaprak dökme mevsiminde yapraklarını kaybeden ağaç, sonra yeniden yeni yapraklar çıkarır.

Elma Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Elma ağacının bakımı, düzenli olarak yapılmalı, gübreleme ve budama işlemleri aksatılmadan zamanında yapılmalıdır. Ancak böyle olduğunda uzun süreli ağaçtan verim alınabilir. Saksılarda yetiştirilebilen elma ağacından daha çok verim almak istiyorsanız daha geniş arazilere dikmeniz gerekir. Elma ağaçlarına sadece bir kere değil ağacın bulunduğu bölgenin durumuna göre farklı periyotlarda düzenli olarak ilaçlama yapmak gerekir. Elma ağaçlarının, kış mevsiminde doğal gübreler ile ilkbahar ve yaz mevsimlerinde ise, NPK gübreler ile gübreleme işlemi yapılmalıdır.

Elma Ağacı Faydaları Nelerdir?

l Elmanın kanseri önleyici etkisi vardır.

l Elmanın içinde bulunan lif miktarı sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.

l Elma, diş çürümesini azaltır ve dişleri beyazlatmaya yardımcı olur.

l Aneminin etkilerini azaltır.

l Alzheimer oluşumunu önler ve yaşlanma belirtilerini azaltır.

l Parkinson hastalığından korunmaya yardımcı olur ve kalbi güçlendirir.

Elma Ağacı Hastalıkları Neler?

Ticari açıdan büyük önem taşıyan elma ağaçlarını en çok zarara uğratan hastalık, Elma küllenme hastalığıdır. Bunun yanında yaprak biti, elma kurdu, yaprak ağ kurdu, toprak altı kurtçukları, akarsitler, kabuklu bit, yaprak pası gibi hastalıklar da sıkça görülür.

Elma Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Elma Ağacı Kullanım Alanları

Elma ağacı sanayiden kozmetiğe, tıbbi sektörden ilaç sanayine kadar pek çok alanda kullanılan ve faydaları ile dikkat çeken bir bitkidir.