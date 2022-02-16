Elliot dalga teorisi nedir? Elliot dalga prensibi özellikleri ve örnekleri hakkında bilgiler

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Elliot dalgaları 5 + 3 şeklinde kabul edilen dalgalardır. Etkiler 5 adet düşük dereceli dalgalardan, düzeltmelerse 3 tane düşük dereceli dalgalardan oluşur.

Elliot Dalga Teorisi Nedir?

Ralp Nelson Elliot'un tasarladığı Elliot Dalga Teorisi, piyasada yaşanan dalgalanmaların toplumun psikolojisine bağlı olduğunu gösterir. İnsan duyguları, toplumsal olaylar ve kitlesel hareketler piyasa fiyatlarını değiştirme gücüne sahiptir. Bu değişimler dalgalar halinde yaşandığı için teorinin adı Dalga Teorisi olarak belirlenmiştir.

Elliot Dalga Teorisi'ne göre, piyasadaki fiyatların düşmesi ve yükselmesi zıt yönlü olarak takip edilir. Yani, düşen ve yükselen fiyatlar aslında birbirini tamamlamak ve bir düzen yakalamak üzere hareket eder. Trendler yükselişleri, düzeltmelerse düşüşleri ifade ederek piyasanın okunmasını ve incelenmesini kolaylaştırır.

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Elliot Dalga Prensibi Özellikleri Nelerdir?

Toplamda 8 dalgadan oluşan Elliot Dalga Teorisi'nde 1, 3 ve 5 numaralı dalgalar yükselmeyi; 2 ve 4 numaralı dalgalarsa düşüşü ifade eder. Bu dalgaların yorumlarını doğru yapabilmekse piyasanın gelecek dönemlerde nereye doğru ilerleyeceğini fark etmeye yarar. Yapılan her çevrim bir sonraki çevrimin temelini oluşturacağı için dikkatle incelenmelidir.

Elliot Dalga Prensibi'ne göre her derecenin kendisine özel bir ismi bulunur. Subminuette birkaç dakikalık zaman dilimini, Minuette birkaç saatlik farkı, Minute birkaç günlük dönemi ifade eder. Minor birkaç haftada yaşanan, İntermediate birkaç ayda yaşanan, Primary birkaç yılda yaşanan değişimler için kullanılır. Birkaç yıl için Cycle, birkaç yüzyıl için Grand Supercyle ve yalnızca birkaç on yıl için Supercycle isimleri verilmiştir.

Elliot Dalga Prensibi Nasıl Hesaplanır?

Bir yatırım aracı için Elliot Dalga Prensibi hesaplanacaksa bir çizim aracı kullanılması gerekir. İniş ve çıkışların tespit edildiği 8 dalga fark edildikten sonra bu dalgalara uygun şekilde yorumlamalar yapılır. Çoktan hazırlanmış olan bir grafik üzerinde çalışmalar yapılıyorsa kural ve yönergeler dikkate alınarak Elliot Dalga Prensibi hesaplanabilir.

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Elliot Dalga Teorisi Örnekleri

Tüm dalgalar iki yönde gelişebilir: Yükseliş (trend) ve düşüş (düzeltme). Buna göre, Elliot Dalga Prensibi hem düşüş hem yükseliş dalgalarını içeren tüm durumlarda kullanılabilir. Gelir gider durumları, hisse senetleri ve kripto paralar bu alanların başında gelir. Çeşitli yatırımlarda Elliot Dalga Teorisi temel alınarak gelir elde edilebilmektedir.

Bankalar ve şirketler kendi geleceklerini belirlemek veya ciddi yatırım yapma durumlarında bu prensipleri kullanılır. Ekonominin farklı alanlarında piyasa takibi yapılırken de Elliot Dalga Prensibi tercih edilir. Hem bireysel hem de genel anlamda kullanılabilen bu grafikler ülkelerin ekonomisi hakkında yorum yapmaya da yardımcı olur.

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Elliot Dalga Teorisi Neden Önemlidir?

Şablon, zaman ve oran özelliklerini dikkate alan Elliot Dalga Teorisi, ekonominin temellerinden birini oluşturur. Yaklaşık 1930 yılından beri piyasadaki iniş çıkışların yorumlanmasında kullanıldığı için oldukça önemlidir. Zamanla pek çok geliştirmelere uğrayarak teknik analizlerin daha doğru olmasını sağlamaktadır.

Elliot Dalga Teorisi'ni önemli kılan asıl etken yalnızca arz ve talep piyasasıyla ilgilenmemesidir. Toplumsal olayları, kitlelerin psikolojilerini, yaşanmakta olan veya yaşanma ihtimali olan önemli durumları da kapsamasıdır. Bu nedenle diğer teoremlerden ayrılarak kamu psikolojisinin ekonomiyle olan ilişkisini açıklamaya yardımcı olur. Piyasadaki fiyatların dalgalanmalarına duygusal bir bakış açısı getirerek halkın dilini ve düşüncelerini gözler önüne serer.