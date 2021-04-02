Eller Yukarı ne demek? Eller Yukarı deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bu deyim western ve polisiye türü filmlerde sıklıkla söylenir. Bunun dışında soygun temalı filmlerde ''Eller yukarı. Bu bir banka soygunudur.'' repliğini sıklıkla duyarız.

Eller Yukarı Ne Demek?

Eller yukarı, bir teslim ol çağrısıdır. Sadece polisler tarafından değil soyguncular, kovboylar ve diğer suçlular tarafından da sıklıkla dile getirilir. Amaç karşı tarafın silahını kullanmasına engel olmaktır. Aynı deyimin bir diğer versiyonu ise şu şekildedir: ''Ellerini görebileceğim bir yere koy.''

Eller Yukarı Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Polisin suçlulara ve şüphelilere teslim ol çağrısında bulunmak için söylediği kalıplaşmış söz dizisi. Anlamı: ''Daha fazla karşı koyma, direnme'' anlamında kullanılan söz.

Eller Yukarı Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Son kez söylüyorum: Eller yukarı! Teslim ol!

2- Eller yukarı! Yanlış bir hareket yaparsanız silahımı kullanmak zorunda kalırım.