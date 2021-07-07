Elleçleme Nedir, Nasıl Yapılır? Elleçleme Ekipmanları Nelerdir?

Dilimizde; aynı eylemi ifade eden farklı kelimeler oldukça fazladır. Ancak bazı durumlarda tek bir kelimeden başka hiçbir ifade o eylemi anlatamamaktadır. İşte Elleçleme fiilide başka ifade etme şekli olmayan özel kelimelerdendir. Türkçede Elleçleme kelimesi bir iş terimi olarak kullanılmaktadır.

Elleçleme Nedir, Nasıl Yapılır?

Elleçleme daha çok taşıma, nakliye, gümrük ve kargo işlerinde kullanılan bir terimdir. Kelime anlamı ise; gümrüklerde gelen ya da giden eşyaların gözetilme çalışmasında, özelliklerini değiştirmeden ve zarar vermeden taşınması, yerlerinin farklılaştırılması, farklı kap ya da şekillere koyulması, aktarılması, eşyanın tamir veya dış kabının yenilenmesi, malın havalandırılması, karıştırılması gibi işlemlerin yapılması durumunda kullanılan yöntemdir.

Özellikle geçici depolama yerleri veya antrepolarda kullanılmaktadır. Çoğu zaman bu Elleçleme işinin daha rahat yapılabilmesi için kurumlarda bu alandan sorumlu kişi ya da ekipler oluşturulur. Elleçleme işlemi bu ekipler tarafından gerçekleştirilir. Ancak eşya sahibinin gümrüğe verdiği yazılı bir isteği olmadan bu işlemi gerçekleştirmek mümkün değildir.

Ülkemizde yürürlükte olan gümrük yönetmeliğinin maddelerinde Elleçleme iş ve yükümlülükleri net bir şekilde ifade edilmiştir. Elleçleme yapacak ya da yaptıracak olan kişilerin bu yönetmeliğe göre hareket etmesi gerekir. Ancak bazı durumlarda Elleçleme işlemi yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılabilmektedir. Gümrük idareleri; Elleçleme işlemini yaparken eşyanın zarar ya da değişim görmemesini de sağlar. 8’li tarife pozisyonu denilen bir yöntemle bu işlem gerçekleştirilmektedir. Eşya sahibi zarara uğradığını düşünürse hak talep edebilir. Bu nedenle dikkat edilmesi gerekilen işlem yönetmeliğe uygun olmalıdır.

Elleçleme Ekipmanları Nelerdir?

Elleçleme işleminin gerçekleştirilmesi için bazı olmazsa olmaz araçlar bulunmaktadır. Bu ekipmanlar yüzlerce yıldır biz insanlar tarafından kullanılmaktadır. Bu araçlar sayesinde taşımak istenilen şeyler rahatlıkla alçak mesafelerde yer değiştirilebilmektedir. Ayrıca Elleçleme araçları gelişen teknoloji ile birlikte hidrolik ve elektrik aksanlarıyla donatılmıştır. Böylece Elleçleme işlemi daha pratik hale getirilmiştir. Elleçleme araçları daha çok kısa mesafelerde ve yere yakın işlerde kullanılmaktadır. Yüksek olmayan alanlarda insan gücü minimum seviyelerde kullanılarak eşyalar taşınabilir. Elleçleme sırasında en çok kullanılan ekipmanlar ise şunlardır;

Paletler: En sık tercih edilen ekipmandır. Günümüzde Elleçleme işinin yapıldığı her yerde rahatlıkla bulunmaktadır. Paletler yatay ve dikey yönde hareket edebilmektedir. Dar alan ve mekanlarda kullanım kolaylığı sağladığı için bu ürüne talep oldukça fazladır.

Otomatik Yönlendirici; Paletlerden farklı olarak manuel kullanılmayan otomatik sisteme sahip Elleçleme ekipmanıdır. Geliştirilmiş özelliklere sahip bu ekipman engellere takılmadan işleri halledebilmektedir. Fiyat olarak Paletlere göre daha pahalı olsa da zaman içerisinde iş gücü nedeniyle avantaj sağlamaktadır. Özellikle malzemelerin dikey yönde taşınmaları durumunda kullanılmaktadır. Günlük hayatta sıklıkla gördüğümüz asansörlerle aynı sisteme benzemektedir.

Konveyör: Daha çok sipariş alan iş yerlerinde kullanılmaktadır. Müşteriler tarafından talep edilen siparişlerin paketlenmesi ve gönderilmesi aşamasında kullanılmaktadır. Ayrıca bu ekipmanın istenilen durumlara göre malzemeleri otomatik olarak ayırıcı özelliği de bulunmaktadır. Özellikle fabrikalarda tercih edilen bir üründür.

Çekici Traktör: Römork ve vagon gibi araçların bir yerden bir yere taşınmasında aklımıza ilk gelen ekipmanlardandır.

Vinç: Ağır yüklerin kaldırılması oldukça zor bir işlemdir. İşte bu tarz ağır işlerde Elleçleme ekipmanı olarak vinçler kullanılmaktadır. Özellikle inşaat çalışmalarında sıklıkla kullanılmaktadır.