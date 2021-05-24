Elisa testi nedir ve ne işe yarar? Elisa testi nasıl yapılır

Hastaneye başvurulduğunda kişinin sağlık durumu, hastalık durumu, prognozu gibi birçok durumun doğru tespit edilebilmesi için bazı kan testleri yapılır. Kan testleri arasında en sık yapılan ve birçok kişinin ismini en az bir kere duymuş olduğu Elisa testidir. Elisa testi önemli testlerden biridir.

Elisa Testi Nedir?

Vücutta virüs, parazit bakteri gibi zararlı olan canlıların ya da doğal olmayan kimyasalların bulunması halinde bunlarla mücadele için antikor ismindeki savunma hücrelerini üretir. Her yabancı madde için, maddeye özgü olan farklı antikorlar üretilir. Elisa testi olarak isimlendirilen bu test ile kanda bulunan antikorlar veya antijenler tespit edilerek, hastalıkla ile ilgili veya kişinin sağlık durumuyla ilgili bilgi elde edilebilir.

Elisa Testi Ne İşe Yarar?

Elisa testi birçok hastalığın teşhis edilmesinde kullanılır. Bu hastalıklar;

Hepatit

Rotavirüsü

Sifiliz

AIDS hastalığının sebebi olan HIV virüsü

Pernisyöz anemi

Lyme hastalığı

Hamilelik

Bazı alerjik hastalıklar

Toksoplazmoz

Yassı hücreli karsinoma

Zona veya suçiçeği hastalıklarına neden olabilen Varicella – Zoster virüsü şeklinde sayılabilir.

Aynı zamanda bağırsak parazitlerinin tespit edilmesi, hormonal bozuklukların tespit edilmesi, bulaşıcı olan hastalıkların tespit edilmesi gibi birçok tanının konulmasını sağlar.

Elisa Testi Nasıl Yapılır?

Elisa testinin ne denli önemli bir test olduğunu anladıktan sonra bu testin nasıl yapıldığını öğrenmek gerekmektedir. Elisa testi kişinin direk içerisinden ya da elinin dış yüzeyinden alınan kan örneği kullanılarak yapılır. Elisa testi hangi amaca yönelik uygulandıysa bu amaca göre hedeflenmiş olan maddeni saptanabilmesini sağlayacak olan enzim laboratuvar koşullarında sürülür.

Hedeflenmiş olan madde örnek verilecek olursa pernisyöz anemi antikoru, kişinin kanından alınmış örnekte bulunuyorsa bu örnek bir renk kazanır. Renk kazanırsa bu durum sonucun pozitif olduğu anlamına gelir. Aksi halde herhangi bir değişim görülmemektedir.