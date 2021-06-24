Elips Nedir? Elips Yörüngenin Sonuçları Nelerdir

Elips kelimesi, günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız tanımlardan bir tanesidir. Fransızca dilinden kendi dilimiz olan Türkçeye geçmiştir. Dünyamız da yıllık hareketini gerçekleştirirken elips bir yörüngeye takip eder. Bu hareket aynı zamanda farklı özelliklerle sonuçlanmaktadır.

Elips Nedir?

Bütün noktaların odak adı verilen belirli iki farklı noktaya olan mesafelerinin toplamının birbirine eşit olduğu kapalı eğrilere elips denir. Diğer bir tanımla ise "oval" olarak bilinmektedir.

Elips Yörüngenin Sonuçları Nelerdir?

Dünyanın yıllık hareketinin gerçekleşmesi sırasında Güneş'e olan uzaklığı sürekli olarak değişir. Dünya 3 Ocak tarihinde Güneş'e en yakın konumdadır. Bu duruma ise perihel yani günberi adı verilir. 4 Temmuz tarihinde ise Güneş'e en uzak olan konumdadır. Bu duruma ise afel yani günöte adı verilir.

Dünya'nın Güneş'e kimi zaman yaklaşıp kimi zaman uzaklaşması ile Güneş'in Dünya'ya uyguladığı çekim gücü artar veya azalır. Güneş'in çekim gücünün artması Dünya'nın takip ettiği yörünge üzerinde normalden daha fazla ve hızlı hareket etmesine sebep olur. Dünya'nın Güneş'ten uzaklaşması ile kendi yörüngesi üzerindeki sürati normale göre daha yavaş olur. Bu hız değişimi mevsim sürelerinin ve başlangıç tarihlerinin Kuzey ve Güney Yarım kürelerde farklı olmasına sebep olur. Dünya'mız günberi durumundan daha sonra yörüngesinin üzerinde hızlanarak Şubat ayı dönemini daha kısa sürede tamamlar. Eylül ekinoksu ise 2 gün gecikir ve bu sayede 23 Eylül'de gerçekleşir. Bu, günöte durumundan dolayı yörünge hızı azalan ve yolu uzayan dünyanın 21 Eylül'de ulaşması gerektiği nokta 2 gün geç ulaşması ile ilgilidir. Elips yörüngenin sonuçları:

Dünya'nın Güneş'e karşı en uzak konumu 4 Temmuz, en yakın konumu ise 3 Ocak' tır.

Güneş ile Dünya arasında sabit bir uzaklık yoktur.

Dünya Güneş'e yaklaştıkça Güneş'in Dünya üzerindeki çekim kuvveti artacağından hareket hızı artar. Bu nedenle 3 Ocak tarihinde hızlı dönüş yapar.

Dünya Güneş'ten uzaklaştıkça Güneş' in Dünya'ya uygulayacağı çekim kuvveti azalacağından 4 Temmuz tarihinde Dünya yavaş dönüş gerçekleştirir.

Bu sayede mevmem süreleri düzenli olarak değişir. Kuzey yarım kürede yaz 94 gün kış mevsimi ise 89 gün sürer.

Güney Yarım Kürede ise yaz mevsimi 89 gün sürerken kış mevsimi 94 gün sürer.

Elips yörünge şeklinin sonuçları ve Dünya'nın eksen eğikliği sebebiyle Kuzey yarım kürede ve Güney Yarım Kürede aynı zaman dilimlerinde farklı mevsimler yaşanır. Kutuplarda ve ekvatorda çok fazla mevsim farklılıkları gözlemlenmemektedir.

Şubat ayı toplamda 28 gün sürer.

Ağustos ve Temmuz aylarının toplam süreleri birbirine eşittir. Temmuz ayı da 31 gün çekerken ağustos ayı da 31 gün çeker.

Gece ve gündüzün eşit olduğu tarihlere Ekinoks denir. Güneş ışınları Dünya'ya senede 2 kere dik gelir. Bu tarihler Ekinoksu tarihleridir. Bu tarihlerde gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir. Ekinoks tarihleri iki kere yaşanır. Eylül ekinoksu 2 gün gecikme ile beraber 23 Eylül'de yaşanırken Mart ekinoksu 21 Mart'ta yaşanır.

Dünyanın 3 Ocak'ta Güneş'e en yakın olması ve hızının yüksek olması sebebiyle büyük, 4 Temmuz tarihinde ise Güneş' ten en uzak konumda olması nedeniyle yavaş hareket etmesi sonucunda küçük gelgit yaşanmaktadır.

Mevsimlerin başlangıcına gündönümü denir.