Elini Taşın Altına Koymak ne demek? Elini Taşın Altına koymak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Elini taşın altına koymak deyimi yaşanılan bir zorunluluk karşısında herkesin elinden geleni yapması gerekliliğini anlatan bir deyim olmakla beraber elini taşın altına koymak görsel olarak betimleme yapılarak zorlukların üstesinden gelmek için gereklilik belirtilmiştir.

Elini Taşın Altına Koymak Ne Demektir?

Elini taşın altına koymak kelimelerinden geçen taş kelimesi zorluklar olarak belirtilirken elini taşın altına koymak zorluklar karşısında birlik ve beraberlik sağlamak anlamında kullanılmaktadır.

Elini Taşın Altına Koymak Deyiminin Anlamı Nedir?

Elini taşın altına koymak deyimi gereken durumlarda sorunlar karşısında herkesin elinden geleni ortaya koyması anlamına gelmektedir.

Elini Taşın Altına Koymak Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı İle İlgili Örnekler

O açılışın zamanında yapılması için herkes elini taşın altına koymalıdır.

Su taşkınları karşısında belediye elini taşın altına koyarak bunları önleyecek.

Sınavlardan geçmek isteyen tüm öğrenciler elini taşın altına koyarak derslerine düzenli çalışacak.