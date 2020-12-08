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Eğitim
Abdullah ŞANLI
Haber Giriş: 08.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Elini dokunmadan öğrenmek imkansız’

Abdullah ŞANLI
Abdullah ŞANLI
asanli@hurriyet.com.tr
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Abdullah ŞANLI
Abdullah ŞANLI
asanli@hurriyet.com.tr
‘Elini dokunmadan öğrenmek imkansız’
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Bazı okullarda eğitimin uzaktan sürdürülmesi zor. Mesela güzel sanatlar fakültelerinde. Çünkü bu okullarda uygulamalı dersler eğitimin önemli bölümünü oluşturuyor.

Heykel Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Nurettin Bektaş dersleri nasıl işlediklerini şöyle anlatıyor: “Bizde uzaktan eğitim mümkün değil. Kısıtlı da olsa okulda ders yapmaya çalışıyoruz. Güzel sanatlarda hele heykel bölümünde yüz yüze eğitime mecburuz. Video izleyerek ders olmaz burada. Hiçbir anlam ifade etmez. Bizde elini dokunmadan öğrenmek imkânsız.” 

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Abdullah ŞANLI
Abdullah ŞANLI
asanli@hurriyet.com.tr
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