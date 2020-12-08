‘Elini dokunmadan öğrenmek imkansız’

Heykel Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Nurettin Bektaş dersleri nasıl işlediklerini şöyle anlatıyor: “Bizde uzaktan eğitim mümkün değil. Kısıtlı da olsa okulda ders yapmaya çalışıyoruz. Güzel sanatlarda hele heykel bölümünde yüz yüze eğitime mecburuz. Video izleyerek ders olmaz burada. Hiçbir anlam ifade etmez. Bizde elini dokunmadan öğrenmek imkânsız.”