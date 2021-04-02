Eline Su Dökemez ne demek? Eline Su Dökemez deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Başarıyı ve değeri en iyi şekilde anlatacak güzel deyimlerden biri olarak eline su dökemez deyimi geliyor. Aynı zamanda bu nitelikler üzerinden karşılaştırma yapma konusunda da kullanım imkanı vermektedir.

Eline Su Dökemez Ne Demek?

Sözü edilen kişinin, değerce ondan daha üstün olduğuna ve bazı durumlarda daha başarılı olduğunu anlatmak eline su dökemez deyimi üzerinden ifade edilir. Bazı başarılı durumları karşılaştırmak ve anlatmak için kullanılabilmektedir.

Eline Su Dökemez Deyiminin Anlamı (TDK)

Türk Dil Kurumu'na bağlı olarak eline su dökemez deyimi sözü edilen kişinin, değerli ondan geride olduğunu anlatmaktadır. Yani övgülerin verildiği kişi diğer kişiden daha üstün ve daha başarılı, aynı zamanda daha değerlidir.

Eline Su Dökemez Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Halk arasında çok yaygın kullanılan eline su dökemez deyimini cümle içerisinde kullanabilirsiniz.

‘’Sen koşma konusunda onun eline su dökemezsin.’’