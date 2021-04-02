Eline Sağlık ne demek? Eline Sağlık deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Deyimler ve atasözleri her kültürde olduğu kadar Türk kültüründe de büyük bir yer kaplar. Çünkü hem atasözleri ile hem de deyimler ile az söz kullanarak çok şey söyleyebiliriz. Bu deyimlerden biri de eline sağlık deyimidir. Peki, bu deyim ne anlama gelmektedir? Örnek bir cümlenin içinde kullanımı nasıl olur? İşte bu konu hakkında bilmeniz gerekenler.
Eline sağlık deyimi, yapılan bir işten sonra kişiye teşekkür etmek için kullanılan deyimlerden biridir.
Eline Sağlık Ne Demek
Yapılan bir işten sonra, işi kişiyi onore etmek, ona teşekkürleri iletmek için kullanılan bir deyimdir.
Eline Sağlık Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?
Bu deyimin en yaygın olarak kullanılan anlamı, yemeklerden sonra yemeği yapan kişiye söylenmesidir. Eğer yemek yenilip beğenildiyse, yemeği yapan kişiye eline sağlık denir. Fakat her zaman yemekten sonra söylenmez. Kişinin yaptığı herhangi bir işten sonra da, o kişiye teşekkür etmek amacıyla söylenebilen bir deyimdir.
Eline Sağlık Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı
Yaptığın her şey gerçekten çok mükemmel ve çok lezzetliydi, eline sağlık.