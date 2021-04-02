Eline Sağlık ne demek? Eline Sağlık deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Eline sağlık deyimi, yapılan bir işten sonra kişiye teşekkür etmek için kullanılan deyimlerden biridir.

Eline Sağlık Ne Demek

Yapılan bir işten sonra, işi kişiyi onore etmek, ona teşekkürleri iletmek için kullanılan bir deyimdir.

Eline Sağlık Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

Bu deyimin en yaygın olarak kullanılan anlamı, yemeklerden sonra yemeği yapan kişiye söylenmesidir. Eğer yemek yenilip beğenildiyse, yemeği yapan kişiye eline sağlık denir. Fakat her zaman yemekten sonra söylenmez. Kişinin yaptığı herhangi bir işten sonra da, o kişiye teşekkür etmek amacıyla söylenebilen bir deyimdir.

Eline Sağlık Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Yaptığın her şey gerçekten çok mükemmel ve çok lezzetliydi, eline sağlık.