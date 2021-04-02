Elinden Tutmak ne demek? Elinden Tutmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Dostluk ve birlik beraberlik mesajı vererek toplumun birlik ve beraberliğini amaçlayan deyimler oldukça fazladır. Elinden tutmak deyimi de bunlara örnek olmaktadır.

Elinden Tutmak Ne Demektir?

Elinden tutmak zorda veya darda olan çaresiz kimselere yardım ederek yol göstermek demektir. Elinden tutmak gerçek anlamda olduğu gibi yardımcı olmak belli bir seviyeye getirmek anlamlarına da gelmektedir.

Elinden Tutmak Deyiminin Anlamı Nedir?

Elinden tutmak deyimi bir konuda yol göstermek veya yardım etmek demektir. Bir sorunla başa çıkmaya yardım etmek elinden tutmak deyiminin anlamıdır. Elinden tutmak zorluk karşısında bir şekilde fırsat vermek demektir.

Elinden Tutmak Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı İle İlgili Örnekler

Yoksulluktan okulu bırakmak zorunda kaldığında elinden tutup onu tekrar okula başlattı.

Kardeşinin elinden tuttu bu günlere gelmesini sağladı.

Onun tek amacı doktor olup kimsesiz çocukların elinden tutmaktı.

Öğrencilere burs vererek ellerinden tutup okumalarını sağladı.

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