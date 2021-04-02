Elinden Geleni Yapmak ne demek? Elinden Geleni Yapmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bu tabirle yakın anlamlı olan ve günlük yaşamda da sıklıkla kullanılan diğer deyimler şunlardır: Gücü Yettiğince ve Var Gücüyle Çalışmak.

Elinden Geleni Yapmak Ne Demek?

Elinden geleni yapmak deyimi, çok çaba sarf etmek ve yapılabilecek her şeyi yapmak demektir. Halk arasında ''Elinden Geleni Ardına Koyma'' şeklinde de kullanılan deyim fitne, kötülük ve arabozuculuk anlamına da gelir.

Elinden Geleni Yapmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: İmkanlar dahilinde çabalamak, mücadele etmek. Anlamı: Birine yardım etmek için tüm olanakları değerlendirmek.

Elinden Geleni Yapmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Onu bu darboğazdan kurtarmak için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum.

2- Elinden geleni yapmış olsa da maalesef istediği kadar başarılı olamadı.

3- Pelin, bizi ayırmak için elinden geleni yaptı.