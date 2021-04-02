Elinden Geleni Ardına Koymamak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimler zaman zaman duyguların, olayların ve oluşların ifadesinde de kullanılan kalıplaşmış, anlık olarak düşüncelerimizi ifade etmemizi kolaylaştıran kelime gruplarıdır.

Elinden Geleni Ardına Koymamak Deyiminin Anlamı

Deyim bazen yanlış anlaşılabilir ve kullanımı farklı anlaşılabilir. Elinden geleni yapmak anlamındadır fakat burada anlatılan elinden gelen her kötülüğü olarak anlaşılmalıdır. Bu deyim iyilik ve iş anlamında kullanılmamalıdır. Deyimin iyi niyetli kullanımları anlamın tam olarak bilinmemesinden kaynaklı yanlış kullanımlardır. Elinden geleni ardına koymamak deyimi kötülük olarak başarabileceği, yapabileceği her şeyi yapmak anlamına gelmektedir.

Elinden Geleni Ardına Koymamak Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Deyim yanlış kullanılmaya müsait olan ve sık sık da anlamı dışında kullanılan deyimlerdendir. Bu nedenle elinden geleni ardına koymamak deyiminin örnek cümle içinde kullanımını (TDK) incelemek önem kazanmaktadır.